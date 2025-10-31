มช. เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ ในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย.นี้

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.- วันเสาร์ที่ 1 พ.ย.นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เวลา 7.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พิธีทำบุญตักบาตรติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม ถึง วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป จาก 7 วัด ร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยสำหรับวันเสาร์ที่ 1 พ.ย. 2568 จะเป็นวันครบ 7 วันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ โดยแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน