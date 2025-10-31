วันนี้ที่รอคอย! บีทีเอสแถลงปิดหนี้ประวัติศาสตร์รถไฟฟ้าสายสีเขียว

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส นำโดยนายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และพ.ต.อ. สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ร่วมกันแถลงการณ์ถึงกรณีกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบำรุง (O&M) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 1 ช่วงสะพานตากสิน – วงเวียนใหญ่ – บางหว้า
และช่วงอ่อนนุช – แบริ่ง และส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จำนวน 36,444 ล้านบาท
นายคีรี กล่าวว่า สิ่งที่บีทีเอสยึดมั่นคือ ความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล วันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่เราทำมาไม่เสียเปล่า ทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา การให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง จนถึงวันนี้เราได้รับการชำระหนี้ O&M ส่วนที่เหลืออีก 36,444 ล้านบาท
ในวันที่ 30 ต.ค. 2568 ต้องขอขอบคุณสภากรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชนที่ให้บริการเพื่อประชาชนและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้จบลงได้โดยเร็ว
อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้ในวันนี้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่อง และเงินทุนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งทางกรุงเทพมหานคร
ได้มีการทำข้อตกลงกับบริษัทฯ ในเรื่องการชำระหนี้ ทำให้หลังจากนี้การชำระหนี้จากกรุงเทพมหานคร
จะตรงต่อเวลาอย่างแน่นอน
ส่วนวงเงินที่ได้รับการชำระหนี้ในวันนี้ 36,444 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้ประมาณ
15,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านบาท จะเตรียมไว้จ่ายหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนด
และลงทุนเพิ่มเติม
สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว เส้นทางหลัก ช่วงสถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และช่วงสถานี
สนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน ที่จะหมดสัมปทานในปี 2572 นั้น บริษัทฯ ยังรับว่าจ้างในการเดินรถและซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหลัก และส่วนต่อขยายต่อไปอีก 13 ปี จนถึงปี 2585
“สิ่งที่เราภาคภูมิใจ คือการทำงานอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลเพราะเราเป็นบริษัทมหาชน ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้โดยสาร แม้เราจะประสบปัญหาเรื่องหนี้ที่ยังไม่ได้รับการชำระมาหลายปี แต่บีทีเอสก็ไม่เคยมีความคิดที่จะหยุดเดินรถ ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมามากมาย
เรารู้ว่าหากเราหยุดเดินรถ ต้องมีผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการเดินทาง ผมขอขอบคุณ
สภากรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร และเคที อีกครั้งหนึ่ง ที่ทำให้ปัญหาหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสิ้นสุดลง
เราให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าพัฒนาระบบการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และหากรัฐบาลต้องการผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 40 บาทต่อวัน บีทีเอสก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” นายคีรี กล่าว
สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line official : @btsskytrain และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส
หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘THE SKYTRAINs’