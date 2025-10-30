ประธานอาวุโสเครือซีพี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือทั่วโลก พร้อมใจจัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้ทรงเป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม โดยได้จัดพิธีขึ้นพร้อมกันมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยมีศูนย์กลาง ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ ทั่วประเทศ รวมถึงพนักงานในต่างประเทศที่เข้าร่วมพิธีในเวลาเดียวกัน เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี
บรรยากาศในพิธีฯที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมน้อมจิตถวายความอาลัยต่อ “แม่แห่งแผ่นดิน” ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เป็นไปด้วยความสงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานและหน่วยงานของเครือฯ ทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกว่า400,000 คนทั่วโลกได้ร่วมถวายความอาลัยพร้อมกัน
ทั้งนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติ ในฐานะผู้แทนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ โดยความตอนหนึ่งระบุว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และทรงเป็นพระมารดาแห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…..เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอน้อมรำลึกว่า ตลอดเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแห่งการเติบโตขององค์กรเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระราชวงศ์จักรี ดังที่ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้กล่าวเสมอว่า ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตมาได้ เพราะอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรี และแผ่นดินไทย…..ทุกสำนักงานใหญ่และสำนักงานในต่างประเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ล้วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่ ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นกิจการของคนไทย และเติบโตจากผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้…ในวาระอันเศร้าสลดแห่งการเสด็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมจิตแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอปฏิญาณว่าจะสืบสานแนวพระราชดำริ ดำรงตนและประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไป”
จากนั้น นางชลธิชา อัศวาณิชย์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN16 ได้เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ อ่านบทร้อยกรองเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บทประพันธ์โดย นางชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ความว่า “เพียงแม่เราหนึ่งคนยังล้นเหลือ แล้วแม่เพื่อแผ่นดินปิ่นเกศี จะยิ่งเพิ่มพูนทบครบทวี จะยิ่งมากเหลือที่จะรำพัน กราบพระบาทอำลาน้ำตาร่วง พระองค์เสด็จสู่สรวงเสวยสวรรค์ อิ่มในบุญอุ่นในธรรมงามนิรันดร์ ราษฎร์น้อมขวัญซึ้งซาบกราบอำลา”
ภายหลังการอ่านบทร้อยกรองแห่งความอาลัย นายธนินท์ เจียรวนนท์, นายสุภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมน้อมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนร่วมลงนามถวายอาลัยต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมบริษัทในเครือทั่วโลก ได้ร้อยดวงใจร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง เริ่มจาก กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร นำโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายอาลัยครอบคลุมหน่วยงานและโรงงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กลางที่อาคารซีพีทาวเวอร์สีลม สำนักงานซีพีตรอกจันทร์ โรงงานผลิตอาหารกุ้งบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงงานซีพี–เมจิ จังหวัดสระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป จังหวัดสระบุรี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง จังหวัดสระบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จังหวัดขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ศรีราชา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดสระบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค โรงงานอาหารแปรรรูปสัตว์น้ำระโนด จ.สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ วังน้อย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป มหาชัย รวมถึงโรงงานผลิตซอส พรีมิกซ์ และเครื่องปรุง วังน้อย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก หนองแค จังหวัดสระบุรี โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก จังหวัดราชบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กบินทร์บุรี และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของธุรกิจเป็ดเนื้อ ได้จัดกิจกรรม ณ โรงงานแปรรูปเนื้อเป็ด บางนา สำนักงานฟาร์มเป็ดพันธุ์และโรงฟัก มวกเหล็ก สำนักงานฟาร์มเป็ดเนื้อ ออฟฟิศพนมสารคาม และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ปักธงชัย เป็นต้น
ส่วนกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและการจัดจำหน่าย นำโดยบริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานในเครือ ร่วมจัดพิธีถวายอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศเช่นกัน อาทิ สำนักงานใหญ่ อาคารเดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ปัญญธารา บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ ทั่วประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทุกสาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สาขาลาดหลุมแก้ว สาขาบ่อเงิน สาขาลาดกระบัง สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น สาขาลำพูน และสาขาสุราษฎร์ธานี รวมถึง ออลล์ นาว (ALL NOW) ที่ได้จัดกิจกรรม ณ คลังสินค้า ลาดหลุมแก้ว และอาคารปัญจภูมิ ถนนสาทร
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครือ อาทิ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป และทรู ดิจิทัล พาร์ค (TDPK) ได้จัดกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งอีสต์ ส่วนสถานีข่าว TNN16 จัดที่ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 3 ฝั่ง East บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ซิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (CPFC) จัดกิจกรรม ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ ชั้น 10 นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานทรูภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วม อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครปฐม หาดใหญ่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และชลบุรี รวมถึงทรูคอลเซ็นเตอร์ สาขารังสิต และศรีนครินทร์
นอกจากนี้ยังมี สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารธาราพัฒนาการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 60 โดยมีธุรกิจเกษตรภัณฑ์ในเครือร่วมด้วย ได้แก่ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด โรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร วังน้อย บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด ส่วน บริษัท ซี.พี.พี.ซี. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีถวายอาลัยในหลายพื้นที่ ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และระยอง เป็นต้น
ส่วน กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่ง และบริการ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายอาลัยพร้อมกันทั่วประเทศ อาทิ โรงงานข้าวนครหลวง และโรงงานข้าววังแดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงสีข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และกำแพงเพชร ศูนย์วิจัยข้าวและงานส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จังหวัดกำแพงเพชร ฟาร์มโปรครบวงจร อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ฟาร์มแสลงพัน จังหวัดสระบุรี โรงงานปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน จังหวัดสระบุรี และโรงงานยางพารา จังหวัดเลย รวมถึงกลุ่มฟรีวิลล์ ที่สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
สำหรับบริษัทและสำนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในต่างประเทศ ก็ได้ร่วมจัดพิธีถวายอาลัยในช่วงเวลาเดียวกัน อาทิ ประเทศจีน (C.P. Center กรุงปักกิ่ง) ประเทศเวียดนาม (สำนักงานใหญ่ เมืองเบียนหัว จังหวัดด่งนาย โรงงานแปรรูปไก่เพื่อการส่งออก CPV Food จังหวัดบิ่ญเฟื๊อก โรงงานอาหารแปรรูป CP Food Phu Nghia 2 กรุงฮานอย และโรงงานอาหารแปรรูป CP Food Cu Chi นครโฮจิมินห์) ประเทศฟิลิปปินส์ (โรงงานอาหารสัตว์ จังหวัดตาลัค และจังหวัดบาตาอัน) ประเทศบังกลาเทศ (โรงงานอาหารสัตว์ นครธากา) ประเทศเมียนมา (โรงงานอาหารสัตว์ นครย่างกุ้ง) และประเทศมาเลเซีย (CPF MALAYSIA HEAD OFFICE KUALA LUMPUR)
พิธีแสดงความอาลัยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นรากฐานแห่งคุณค่าที่เครือฯ ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ