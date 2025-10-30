กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมพร้อม จัดงานสัมมนาเนื่องในวันผังเมืองโลก 2568

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก ประจำปี 2568 เรื่อง City in Nature for Climate change ธรรมชาติในเมือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดึงผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เป็นเวทีการขับเคลื่อนการวางผังเมืองและออกแบบเมืองเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองและการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรม และแนวทางการนำผังเมืองไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบ มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยท่านที่สนใจสามารถร่วมงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม Facebook และ Youtube ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามQR CODE นี้
งานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก ประจำปี 2568 เรื่อง City in Nature for Climate change ธรรมชาติในเมือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งได้เชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาร่วมเสนอแนวคิดและเปิดมุมมองใหม่ ๆ โดยมี การบรรยายให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- การบรรยาย เรื่อง How to : อยู่กับธรรมชาติ Nature Based Solution : การใช้ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเมือง โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
- การบรรยาย เรื่อง แนวทางในการพัฒนาเมืองซับน้ำ (Sponge City Development Guidelines) โดย รศ.ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
- การบรรยาย เรื่อง Start from Home : เริ่มต้นจากที่บ้าน โดย รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
- การบรรยาย เรื่อง Green Building Standards : มาตรฐานของอาคาร โดย ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
หลังจากนั้นช่วงบ่ายมีเวทีการเสวนา เรื่อง “ธรรมชาติในเมือง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต คุณปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และคุณวิลาสินี ภูนุชอภัย รองผู้อำนวยการโครงการ Urban-Act องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนและออกแบบเมือง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการผังเมือง สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้
ในส่วนภูมิภาค สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ได้ร่วมผนึกกำลังจัดงานสัมมนาขึ้นในแต่ละพื้นที่จังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกันครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาผ่านช่องทาง Facebook กรมโยธาธิการและผังเมือง PR , YouTube กรมโยธาธิการและผังเมือง Official พร้อมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ