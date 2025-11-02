รมช.สาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการ มุ่งขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล ด้วยหัวใจแห่งคุณธรรม

วันที่ 31 ตุลาคม 2568 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 27” ภายใต้หัวข้อ “ก้าวสู่ดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Embracing Digital Transformation: Adapting to Change)” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายวรโชติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นหลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การประชุมมุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลให้ “Smart และ Moral” คือ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับคุณธรรมและการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ ในการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งให้เป็น “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” ที่ให้บริการอย่างเท่าเทียม ทันสมัย และปลอดภัยสำหรับทุกคน.