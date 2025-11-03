เปิดประสบการณ์ “Frozen Fantasia – Ice Gallery” ท่อง 7 อาณาจักรกลางกรุง

สู่การเปิดประสบการณ์ “Frozen Fantasia – Ice Gallery” อาณาจักรแกะสลักน้ำแข็งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ASIATIQUE The Riverfront เดสติเนชั่นฮอลล์ นิทรรศการที่ผสานศิลปะ แสง และวิทยาศาสตร์ให้คุณได้ “หนาวก่อนใครในกรุงเทพฯ” ถ่ายรูปสวยทุกมุม สนุกได้ทุกวัย และปลอดภัยตามมาตรฐานงานแสดงสากล
7 จุดสำคัญที่ต้องไม่พลาด
1. Frozen Gateway (Entrance) — ประตูน้ำแข็งสุดอลังการ เปิดฉากการผจญภัยและจุดถ่ายภาพแรก
2. Fairy Ice Village — หมู่บ้านเทพนิยาย คิ้วต์ดีเทลแน่น เหมือนหลุดเข้าโลกแฟนตาซี
3. Frozen Clock Tower — หอนาฬิกาน้ำแข็ง วิจิตรแสง–เงา ถ่ายมุมไหนก็เป๊ะ
4.The Ice Wall of Thai Waves — กำแพงน้ำแข็งลายคลื่นแบบไทย ผสานศิลป์ไทยร่วมสมัย
5.The Starlit Voyage — ทางเดินใต้แสงดาวระยิบระยับ บรรยากาศโรแมนติกเหมือนเดินกลางกาแล็กซี
6.Mythical Sea Creatures — พบสิ่งมีชีวิตในตำนานแห่งท้องทะเล ขนาดใหญ่และรายละเอียดสมจริง
7.The Frost Lounge (Ice คาเฟ่) — ปิดท้ายแบบคูล ๆ ที่บาร์น้ำแข็ง เติมความหนาวอย่างมีสไตล์
บัตรเข้าชม
ผู้ใหญ่ 399 บาท
เด็กส่วนสูง ≤120 ซม. 329 บาท
เด็กส่วนสูง <90 ซม. เข้าชมฟรี (โดยมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด)
แนะนำการซื้อบัตรออนไลน์ (สะดวก เร็ว เลือกช่วงเวลาได้เอง)
กดลิงก์: https://www.zipeventapp.com/e/FROZENFANTASIA-2025
เลือกวัน–ช่วงเวลาที่ต้องการเข้าชม แล้วเลือกประเภทบัตร (ผู้ใหญ่/เด็ก)
ชำระเงินได้หลายช่องทาง:
• QR Payment (Thai QR / PromptPay)
• Credit/Debit Card (VISA, MasterCard, JCB, UnionPay)
• ธนาคาร, ATM, Internet Banking, mPay, BigC, Tops
• Rabbit LINE PAY, WeChat Pay, AliPay
อีเมล์/QR Code ยืนยันการซื้อ และแสดง QR ที่หน้างานเพื่อสแกนเข้าได้ทันที
เตรียมเสื้อกันหนาว กล้อง/มือถือเมมว่าง และคนที่คุณอยากพาไป—แล้วเจอกันวันเปิด 2 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00–24.00 น. @ ASIATIQUE The Riverfront