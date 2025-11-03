TOA น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จัดพิธีน้อมถวายแสดงความอาลัยแด่
‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้พร้อมใจร่วมพิธีน้อมถวายแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ประเทศไทย) พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 93 วินาที ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านโครงการศิลปาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ
ทีโอเอ ขอถวายความจงรักภักดี และจะขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ ให้คงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานสืบไป