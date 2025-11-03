“คิง เพาเวอร์-AVOLTA”พลิกดิวตี้ฟรีครั้งแรกในโลกให้สมาชิก70ประเทศ

“คิง เพาเวอร์” ผนึกยักษ์ใหญ่ “AVOLTA” เปิดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในโลกทำกลยุทธ์ “Customer Centricity” ปลดล็อก “สิทธิประโยชน์” ระดับสากล เขย่าวงการค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ดิวตี้ฟรี ร้านอาหาร เชื่อมเครือข่ายสมาชิกแบบไร้พรมแดน 2 องค์กรด้วย “บัตร POWER PASS กับ CLUB AVOLTA” ครอบคลุมทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ เกิน 10 ล้านคน ลั่นเฟสต่อไปลุยขยายประโยชน์ไม่ยั้ง
นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้นำร้านค้าปลอดอากร (duty free) ธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวของไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ “AVOLTA” ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการเดินทางและร้านอาหารระดับสากล ที่มีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 70 ประเทศ และมีฐานสมาชิกทั่วโลกกว่า 10 ล้านคน รวมพลังกันเดินหน้ากลยุทธ์หลัก “Customer Centricity”
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมดิวตี้ฟรี ที่ธุรกิจหันมาร่วมกันสร้างเครือข่ายแทนการแข่งขัน ด้วยวิธียกระดับโปรแกรมความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของทั้งสององค์กรหรือ Loyalty Programme โดยจะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่างกันแบบไร้พรมแดน มอบ “ประสบการณ์และสิทธิพิเศษเหนือระดับ” ให้ลูกค้า จึงเป็นอีกบทพิสูจน์ถึง “พลังแห่งความเป็นไปได้” (The Power of Possibilities) ที่เปลี่ยนขีดจำกัดเป็นโอกาสเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกัน
ไฮไลต์ความร่วมมือครั้งนี้จะมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกของทั้งสององค์กรได้รับประโยชน์ร่วมกันบน Loyalty Programme อย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย
- “สมาชิก POWER PASS” ของ คิง เพาเวอร์เมื่อสมัครเข้าร่วม “CLUB AVOLTA” จะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับ“แพลทินัม” นาน 1 ปี พร้อมรับ “ส่วนลดพิเศษ” ในร้านค้าดิวตี้ฟรี โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน บริการเช่ารถในเครือ AVOLTA ทั่วโลก
- สมาชิก CLUB AVOLTA เมื่อ “สมัครสมาชิก POWER PASS” ของ คิง เพาเวอร์จะสามารถเข้าถึงเอกสิทธิ์ในแบบเอ็กคลูซีฟในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ทั้งหมดคือ “ร้านค้าดิวตี้ฟรี” และสิทธิพิเศษธุรกิจในเครือคิง เพาเวอร์ อีกหลากหลายที่จะมอบ “ส่วนลด” ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ครบวงจร ช่วยเติมเต็มการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยประสบการณ์สุดคุ้มค่าและน่าจดจำอย่างยิ่งกับเสน่ห์แห่งมิตรไมตรีที่ดีงาม
นายอัยยวัฒน์ กล่าวย้ำว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมดิวตี้ฟรี ที่คู่แข่งเลือกจะจับมือกันแทนการแข่งขัน ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายทางสิทธิประโยชน์สมาชิกแบบไร้พรมแดนมอบให้ลูกค้า โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวคือ “Customer Centricity” ยกระดับทั้งประสบการณ์ลูกค้า Customer Experience และเส้นทางของลูกค้า Customer Journey ผ่านการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร ตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอนาคตะเร่งต่อยอดความร่วมมือและนวัตกรรมอีกมากมายเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
“คิง เพาเวอร์ และ AVOLTA” พร้อมแล้วที่จะร่วมกันพลิกโฉมหน้าใหม่อุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญยกระดับค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยวทั่วโลก เสริมเพิ่มให้มากกว่าการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้นักเดินทางทุกคน ในอนาคตอันใกล้นี้ เตรียมพบเฟสถัดไปที่จะขยายประโยชน์สูงสุดให้สมาชิกทั้งสององค์กรรับสิทธิพเศษ ตอกย้ำ “พลังที่เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด” แบบไร้พรแดน
สำหรับ “AVOLTA AG” เป็นผู้นำระดับสากลที่มีชื่อเสียงด้านบริการร้านค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว (Travel Retail) กับร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ก่อตั้งและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองบาเซิล สวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันดำเนินธุรกิกระจายอยู่กว่า 70 ประเทศ ครอบคลุมใน สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เรือสำราญ และร้านค้าดิวตี้ฟรีในเมือง (duty free downtown) โดยนำเสนอแบรนด์และบริการชั้นนำในร้านค้าปลอดอากร ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารระดับพรีเมียม มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การเดินทางไร้รอยต่อ พร้อมยึดหลักความยั่งยืน (Sustainability) และการสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วน เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน
ล่าสุด AVOLTA ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ค้าปลีกการเดินทางอันดับ 1 ของโลก โดย The Moodie Davitt Report ประกาศจัดอันดับในงาน The Airport Food & Beverage + Hospitality Awards 2025 ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำภาคธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดภาษี มีรายได้เชิงพาณิชย์ในสนามบินทั่วโลก
เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsean
