“โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” ผู้นำธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ปีที่ 27

พร้อมเดินหน้าเป็น Entertainment Lifestyle Destination ชูจุดเด่นมัดใจลูกค้าด้วย เบียร์ อาหาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริการ ตั้งเป้าปี 2568 ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท “โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” Microbrewery แห่งแรกของประเทศไทย จุดหมายปลายทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงของกรุงเทพฯ ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยการก้าวสู่ปีที่ 27 อย่างมั่นคงและแข็งแรง ชูจุดเด่น 4 ยุทธศาสตร์หลัก เบียร์ อาหาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริการ จนสามารถยืนหยัดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สนับสนุน Gastronomy Tourism ของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมเปิดทศวรรษใหม่ด้วยเป้าหมายใหญ่ มุ่งสู่การเป็น Entertainment Lifestyle Destination ที่ครองใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ คาดทำรายได้ทะยานสู่ 1,000 ล้านบาทภายในปีนี้
ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของธุรกิจร้านอาหารที่ต่างหันมานำเสนอ “ประสบการณ์พิเศษ” เพื่อครองใจลูกค้า “โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” ยังคงยืนหนึ่งเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรในกรุงเทพฯ ชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่งในสมรภูมิเดียวกัน ด้วยการยึดมั่นในการผสมผสานคุณภาพเบียร์ อาหาร และความบันเทิง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกบนถนนพระราม 3 เมื่อเดือนกันยายน ปี 2542 ก่อนขยายสู่สาขารามอินทราและแจ้งวัฒนะ โดยปัจจุบันทั้ง 3 สาขา สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 5,000 ที่นั่ง พร้อมให้บริการโดยทีมพนักงานมืออาชีพเกือบ 1,000 คน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านรสชาติและความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งครอบครัว คนทำงาน ไปจนถึงชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าใช้บริการในแต่ละปีรวม 3 สาขา กว่า 8.5 แสนคน และมียอดจำหน่ายเบียร์สดกว่า 900,000 ลิตร หรือมากถึง 1.8 ล้านแก้วต่อปี ทำยอดขายรวมปีละกว่า 900 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยราว 10% สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคที่ยังคงเชื่อมั่นและไว้ใจในมาตรฐานของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการร้านอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยในฐานะ Microbrewery แห่งแรกของไทย ที่ผสมผสานคุณภาพเบียร์สดสูตรดั้งเดิมจากเยอรมนีเข้ากับรสชาติอาหารที่ถูกปากคนไทย และประสบการณ์ความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส จนกลายเป็น Lifestyle Destination ที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและจดจำ