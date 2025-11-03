ม.ออกซ์ฟอร์ด-EBC จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี ยกระดับความรู้ทางการเงิน 11 พ.ย. นี้

EBC Financial Group ร่วมกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “คิดแบบนักเศรษฐศาสตร์: ความรู้ทางการเงินและความเข้าใจทางเศรษฐกิจในยุคที่มีความซับซ้อน” ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น. โดยเป็นตอนล่าสุดของซีรีส์ “หน้าที่หลักของนักเศรษฐศาสตร์” (WERD)
การสัมมนานี้มีศาสตราจารย์ไมเคิล แม็คมาฮอน แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และเดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยศาสตราจารย์บานุ เดเมียร์ ปาเคล ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ
เดวิด บาร์เร็ตต์ กล่าวว่า “ความท้าทายที่แท้จริงของการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของโลกเศรษฐกิจ แต่อยู่ที่ความเคยชินที่ทำให้ผู้คนละเลยพื้นฐานสำคัญ หลายคนเชื่อว่าเมื่อมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอัลกอริทึมเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ก็ไม่จำเป็นต้องคิดหรือเข้าใจด้วยตนเองอีกต่อไป แนวคิดเช่นนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นในตลาดการเงินยุคปัจจุบัน ที่แม้ดูมั่นคงและแข็งแกร่ง แต่ภายใต้ความนิ่งนั้นกลับเต็มไปด้วยความผันผวนและเหตุการณ์ไม่คาดคิด นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงเริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป และสับสนระหว่างการเข้าถึงข้อมูลกับการเข้าใจข้อมูลอย่างแท้จริง การลงทุนตามระบบกฎเกณฑ์อาจช่วยลดอคติในการตัดสินใจได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถละเลยความเข้าใจทางเศรษฐกิจได้ ในความเป็นจริง แม้ AI จะสามารถสร้างสัญญาณการลงทุนได้เป็นร้อย แต่หากไม่เข้าใจแรงขับเคลื่อนเบื้องหลัง เช่น ผลกระทบของภาษีศุลกากร หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง การตัดสินใจก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบ มากกว่าความเข้าใจ ซึ่งนั่นไม่ใช่ความรู้ทางการเงินที่แท้จริง แต่เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีโดยขาดวิจารณญาณ ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่าง EBC และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจึงเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในโลกการเงินยุคใหม่”
การสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอกรอบแนวคิด “3E” ซึ่งประกอบด้วยการอธิบาย (Explanation) การมีส่วนร่วม (Engagement) และการให้ความรู้ (Education) เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเสนอวิธีที่ธนาคารกลางรวมถึงผู้กำหนดนโยบายสามารถสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรีที่ https://www.ebc.com/oxford2025