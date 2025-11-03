“สวนสุนันทา” เปิดสวย ชนะ “สวนดุสิต-มจพ. กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 51 รอบคัดเลือก

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชาย เป็นการพบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลการแข่งขันปราฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปด้วยสกอร์ 3-0 เซ็ต (25-18 / 25-9 และ 25-11)
และประเภทกีฬา ฟุตซอลหญิง เป็นการพบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผลการแข่งขันปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขาดลอยด้วยสกอร์ 6-0 ประตู
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในเดือนมกราคม 2569 โดยใช้ชื่อ “อินทนิลเกมส์ 2026” จัดในแนวคิดกีฬาของคน Gen Z ด้วยสโลแกน SMART SPIRIT SPORT SASTAINABILITY “เล่นด้วยสปิริต คิดอย่างสร้างสรรค์ ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” ซึ่งมีการแข่งขันทั้งกีฬาบังคับ และกีฬาเลือกสากล รวม 35 ชนิดกีฬา
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601527 www.sdd.ssru.ac.th