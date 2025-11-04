“สวนสุนันทา” คว้าชัยต่อเนื่อง กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 51

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เป็นการลงสนามพบกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขันปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3-0 เซ็ต (25-3 / 25-3 และ 25-5)
และ ประเภทกีฬา ฟุตบอลชาย เป็นการลงสนามพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการแข่งขันปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6-0 ประตู
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในเดือนมกราคม 2569 โดยใช้ชื่อ “อินทนิลเกมส์ 2026” จัดในแนวคิดกีฬาของคน Gen Z ด้วยสโลแกน SMART SPIRIT SPORT SASTAINABILITY “เล่นด้วยสปิริต คิดอย่างสร้างสรรค์ ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน” ซึ่งมีการแข่งขันทั้งกีฬาบังคับ และกีฬาเลือกสากล รวม 35 ชนิดกีฬา
