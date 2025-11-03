รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

บุคลากร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
