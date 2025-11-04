จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบริษัทในเครือ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน), บริษัท จีดีเอชห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม โอ ช้อปปิ้ง จำกัด, บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด, บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดยคณะผู้บริหาร ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บุษบา ดาวเรือง, กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ, อรุยา พุทธินันทน์, ธงไชย แมคอินไตย์, ภาวิต จิตรกร, ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม, สันติสุข จงมั่นคง, สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, สมศรี พฤทธิพันธุ์, พรพิชิต พัฒนถาบุตร, สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์, ครูสลา คุณวุฒิ พร้อมด้วยศิลปิน ได้แก่ คริสติน่า อากีล่าร์, นิโคล เทริโอ, นัท มีเรีย เบนเนเดตตี้, โจอี้ ภูวิศิษฐ์,
ทิกเกอร์ – อชิระ เทริโอ, พอร์ส Yes Indeed, Clockwork Motionless, เปาวลี พรพิมล, เต๋า ภูศิลป์, แป้งร่ำ ศิวนารี, ลำยอง หนองหิ่นห่าว, รัชนก ศรีโลพันธุ์, กานต์ ทศน ศิลปิน นักแสดง และผู้ประกาศข่าว ช่องวัน 31 ได้แก่ แก้ม วิชญาณี, กั้ง วรกร, เอม สรรเพชญ์, ณิชา พูลโภคะ, ไท ชนาวีร์, ปริม ปริณดา, พิม พิมพ์ลภัส, ตูน ภัสร์ดารินทร์, เอิร์ท ธนฤกต, พาย – ลัทธนันท์, คาณ – กาณฑ์, แจ็ค ศรีสุภางค์, นิปปอน – นวนันท์, ยศ ณัฏฐ์ศรุต, แชมป์ ศรัณภัสร์, จ๊อย ญาณิน นักแสดงจาก CHANGE2561 ได้แก่ ลูกหมี, ซอนญ่า, ลิลลี่ ลฏาภา, เบลเล่ จิรัชญา, สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ นักแสดงจากจีเอ็มเอ็มทีวี ได้แก่ ดัง ณัฏฐ์ฐชัย, กอล์ฟ กิตติพัทธ์, ปาแปง พรหมพิริยะ, เอิร์น ปรียาภัทย์ ดีเจ ATIME ได้แก่ ดีเจดาด้า, ดีเจมะตูม, ดีเจแคน, ดีเจเคเบิ้ล, ดีเจริว ตลอดจนพนักงาน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบริษัทในเครือ
ภายในพิธี ทุกคนได้กล่าวคำแสดงความอาลัยและร่วมกันยืนตั้งจิตสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารจีเอ็มเอ็ม เพลส