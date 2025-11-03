ผอ.ไทยพีบีเอส นำเสนอรายงานประจำปี 2567 ชูก้าวต่อไป “VIPA” สู่แพลตฟอร์มระดับชาติ

นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส พร้อมคณะกรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร เข้ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวถึงบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ว่ามีภารกิจสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม ผ่านการนำเสนอข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน และปราศจากอคติ พร้อมเน้นทิศทางสำคัญในอนาคต 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนา Cross Platform, การรักษาความน่าเชื่อถือ, การสร้างโมเดลรายได้ และการขยายฐานผู้ชม เพื่อให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ประชาชนรู้จักและใช้ประโยชน์ได้จริง
นายวันชัย กล่าวรายงานว่า ไทยพีบีเอสยืนหยัดทำหน้าที่สื่อที่เสนอความจริงอย่างรอบด้าน เช่น การถอดบทเรียนเหตุอุทกภัยแม่สาย สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และการเกาะติดประเด็นชาติพันธุ์ จนเกิดผลสำเร็จเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. 2568 พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อ เช่น “Thai PBS VERIFY” ตรวจสอบข่าวปลอม อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศจากสถาบันรอยเตอร์ และคว้ารางวัลกว่า 50 รางวัลในปีที่ผ่านมา
สำหรับทิศทางต่อไป ไทยพีบีเอสมุ่งผลักดันแพลตฟอร์ม OTT “VIPA” ให้เป็น National OTT Platform ของประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่รวมคอนเทนต์คุณภาพและสารคดีที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย โดยตั้งเป้าให้ไทยพีบีเอสก้าวขึ้นสู่ TOP TEN สื่อที่ได้รับความนิยมภายใน 2 ปี
การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายรวม 8 ท่าน โดยส่วนใหญ่ชื่นชมการทำงานของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่ยึดมั่นความเป็นกลางและรับใช้ประชาชน อาทิ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. กล่าวยกย่องไทยพีบีเอสว่าเป็น “สื่อที่กัดไม่ปล่อย” รายงานเชิงสืบสวนต่อเนื่อง อย่างข่าวปลาหมอคางดำ และให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนผ่านเครือข่ายสื่อพลเมือง เช่น C-Site
ขณะที่ ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ส.ว. ชี้ว่า ไทยพีบีเอสเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ แต่คือ “โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของชาติ” พร้อมเสนอแนวทางให้เสริมความยั่งยืนด้านการเงิน ลงทุนด้านนวัตกรรมและจริยธรรมและสร้างบทบาทใหม่เป็นพื้นที่กลางของสังคม
นายวันชัย กล่าวสรุปการชี้แจงเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VIPA ฟรี เพื่อรับชมรายการดี มีสาระและสารคดีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอนาคตของทีวีไทย พร้อมย้ำความตั้งใจจะพัฒนาไทยพีบีเอสให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ เป็นสื่อสาธารณะที่คนไทยภาคภูมิใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง