เตือนภัย! บทเรียนจากเหยื่อ แฉกลโกงขายของออนไลน์

การซื้อของออนไลน์ที่สะดวกสบายอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ในพริบตา เบื้องหลังโฆษณาสวยหรูและรีวิวปลอม อาจมีมิจฉาชีพซ่อนอยู่ รอให้คุณหลงกลโอนเงินแล้วได้ของไม่ตรงปก หรือแย่กว่านั้นคือการถูกล่อลวงเข้าสู่วังวนแชร์ การฉ้อโกง หรือหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุนในลักษณะของ”แชร์ลูกโซ่”
เรื่องจริงจากผู้บริโภค: เมื่อไลฟ์สดกลายเป็นไลฟ์หลอก
คุณเอ ถูกดึงดูดด้วยโปรโมชั่นลด 70% ของ “นาฬิกาอัจฉริยะ” ในไลฟ์สดเพจหนึ่ง ด้วยภาพที่น่าเชื่อถือ การสาธิตที่ดูดี และบรรยากาศที่กดดันให้รีบ “CF” ทำให้เธอตัดสินใจโอนเงิน 990 บาททันที แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นเพียงนาฬิกาพลาสติกราคาถูกที่ใช้งานแทบไม่ได้ เมื่อพยายามติดต่อกลับ ก็ถูกบล็อกและเพจได้ปิดหนีไปแล้ว
กรณีของคุณเอ ถือเป็นภัยจาก “ตลาดแบบตรง“ คือการขายสินค้าผ่านสื่อต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย หรือไลฟ์สด ซึ่งต่างจาก “ขายตรง“ ที่เป็นการเสนอขายสินค้าโดยมีคนนำเสนอขายแบบตัวต่อตัว
ปัญหาหลักคือ ผู้ค้าออนไลน์จำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อย่างถูกต้อง ทำให้เมื่อเกิดความเสียหาย ผู้บริโภคจึงไม่ได้รับการคุ้มครองสอทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ทำไมการ “จดทะเบียนกับ สคบ.” จึงสำคัญ?
การจดทะเบียนกับ สคบ. เป็นเครื่องหมายยืนยันความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ประกอบการจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งประวัติกรรมการ, ที่ตั้งสำนักงาน, และฉลาก หรือข้อความโฆษณาสินค้า (เช่น เลข อย.) ที่สำคัญที่สุด ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจะต้องวาง “หลักประกัน“ ไว้กับ สคบ. ซึ่งเงินส่วนนี้จะถูกนำมาเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายโดยตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองในศาล
เกราะป้องกันตัวเอง: 4 ข้อต้องทำ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
- เช็คก่อนโอน: 🧐 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ สคบ. (www.ocpb.go.th) ก่อนเสมอ หากไม่มีชื่อในระบบ ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีความเสี่ยงสูง
- สังเกตสัญญาณแชร์ลูกโซ่: ธุรกิจที่เน้นแต่การ “หาคน” มาสมัครต่อๆ กัน ชวนลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริง โดยไม่มีลักษณะของการทำงานขายสินค้าให้สันนิษฐานว่าเป็นแชร์ลูกโซ่
- เก็บหลักฐานให้ครบ: 📸 แคปหน้าจอการสั่งซื้อ, สลิปโอนเงิน, และข้อความสนทนาทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
- ร้องเรียนเมื่อถูกโกง: ⚖️ อย่าปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวล รวบรวมหลักฐานและร้องเรียนทันทีผ่าน สายด่วน สคบ. 1166 หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ
การเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันและตรวจสอบข้อมูลอยู่เสมอ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัล