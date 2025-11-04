ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดเทศกาลคริสต์มาส เปิดพรีออร์เดอร์ ‘ต้นสนสดจากแคนาดา’ พร้อมอัปเดต 5 เทรนด์ของตกแต่งนำเข้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
เตรียมจัดบ้านและธุรกิจร้านค้าต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าเพื่อบ้าน ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสในประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการเปิดพรีออร์เดอร์ “ต้นสนสด (Fresh-Cut Pine Tree)” สายพันธุ์ Balsam Fir ที่หอมที่สุดในโลก ส่งตรงจากรัฐ Nova Scotia ประเทศแคนาดา ทุกต้นผ่านกระบวนการตัดแต่งและเก็บรักษาในสภาวะควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐาน คงความสดใหม่ และรูปทรงสมบูรณ์แบบก่อนถึงมือผู้ซื้อ เปิดให้จับจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ที่เดียวในประเทศไทย! พร้อมส่ง 25 พ.ย. 68 เป็นต้นไป
ต้นสนสด 4 ขนาด ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การตกแต่ง
ปีนี้กลับมาพร้อมความพิเศษยิ่งกว่าเดิม ด้วยต้นสนสดสูงสุด 12 ฟุต และมีให้เลือกถึง 4 ขนาด พร้อมฐานรองฟรีทุกไซส์ เพื่อรองรับการแต่งบ้าน และธุรกิจร้านในแบบที่ต่างกัน ได้แก่: ไซส์ 8 ฟุต (240 ซม.) ราคา 9,280 บาท / ไซส์ 10 ฟุต (300 ซม.) ราคา 13,980 บาท / ไซส์ 12 ฟุต (360 ซม.) ราคา 18,980 บาท และไซส์ 6 ฟุต (180 ซม.) ราคา 6,880 บาท โดยทุกการสั่งซื้อจะได้รับของสมนาคุณทั้งคูปองส่วนลดของตกแต่งคริสต์มาส มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท และชุดเครื่องนอนสุดพรีเมียมอีกมากมาย
เปิดเทรนด์ของตกแต่งคริสต์มาสแห่งปี กับ 5 ไอเทมนำเข้าไม่ซ้ำใคร
เพื่อยกระดับการตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสให้โดดเด่นและแตกต่างกว่าทุกปี ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ได้คัดสรรของตกแต่งนำเข้ารุ่นพิเศษ จัดเต็มกว่า 1,000 รายการ เน้นไอเทมที่สามารถ “สร้างคาแรกเตอร์เฉพาะ” ให้กับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ร้านค้า คาเฟ่ โรงแรม หรือพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ ได้แก่: ตุ๊กตาทหารนัทแครกเกอร์ , ตุ๊กตาซานตาคลอสปีนบันไดสูง 3 เมตร, ของตกแต่ง Resin Ornament, เครื่องแก้ว Glass Ornament และ LED Lighting ไฟประดับตกแต่ง สร้างบรรยากาศ
สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: www.thaiwatsadu.com ผ่านไลน์ @thaiwatsadu และ เว็บไซต์ www.bnbhome.com Line: @bnbhometh โทร: 1308 พร้อมเริ่มจัดส่งตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป