How to จดทะเบียนขายตรง-ตลาดแบบตรง?

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจ “ขายตรง” (เช่น ธุรกิจเครือข่าย, ขายผ่านคนซึ่งเป็นตัวแทน) หรือ “ตลาดแบบตรง” (เช่น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์, ขายผ่านเว็บไซต์) การจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หลายคนอาจคิดว่าขั้นตอนจะยุ่งยาก แต่ปัจจุบัน สคบ. ได้พัฒนาระบบออนไลน์ “OCPB Direct” ทำให้การยื่นจดทะเบียน “ง่ายนิดเดียว” ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน และสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง บทความนี้จะสรุปทุกขั้นตอนให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมั่นใจ
ก่อนจดทะเบียน คุณต้องทราบว่าธุรกิจของคุณเข้าข่ายประเภทใด อาทิ
- ธุรกิจขายตรง (Direct Selling) คืออะไร: การขายสินค้าหรือบริการผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระ หรือธุรกิจเครือข่าย (MLM) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาดจากการขายและสร้างทีมงานขาย โดยมีเงื่อนไขต้องจดทะเบียนในรูปแบบ “นิติบุคคล” (บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน) เท่านั้น
- ธุรกิจตลาดแบบตรง (Direct Marketing) คืออะไร การขายของออนไลน์, การขายผ่านสื่อ (เช่น โทรทัศน์, เว็บไซต์, Facebook, IG, TikTok) ที่มีการเสนอขายสินค้า และมีช่องทางให้ผู้บริโภคตอบกลับเพื่อสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ประกอบการ โดยมีเงื่อนไข บุคคลธรรมดา: ต้องจดทะเบียน เมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือ นิติบุคคล: ต้องจดทะเบียน
และเมื่อทราบประเภทธุรกิจแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนหลักนี้ได้เลย คือ เตรียมเอกสารให้พร้อม การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การอนุมัติรวดเร็ว เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ (ควรสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัลเตรียมไว้) ได้แก่ สำหรับ “นิติบุคคล” (ขายตรง และ ตลาดแบบตรง) เตรียมเอกสารบริษัท: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน) /สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจ เอกสารสินค้า: รายละเอียดสินค้า/บริการ /ตัวอย่างฉลากสินค้า (ต้องถูกต้องตามกฎหมาย) เอกสารแผนการจ่ายผลตอบแทน (สำหรับขายตรง), วิธีการสมัครสมาชิก, ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ผู้บริโภค / ผู้จำหน่ายอิสระ (สำหรับตลาดแบบตรง): คำอธิบายวิธีการขาย, ช่องทางการเสนอขายสินค้าหรือบริการ, ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ผู้บริโภค
สำหรับ “บุคคลธรรมดา” (ตลาดแบบตรง รายได้เกิน 1.8 ล้าน/ปี) ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน // สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เอกสารสินค้า และ เอกสารคำอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ (เช่นเดียวกับนิติบุคคล) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเอกสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ocpb.go.th
โดยสามารถยื่นคำขอผ่าน “ระบบออนไลน์” (OCPB Direct) ได้ที่เว็บไซต์ สคบ. ระบบ “OCPB Direct” (ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง) หรือยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการประชาชน สคบ. (ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ) หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพียงทำตามขั้นตอนนี้ การจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับ สคบ. ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และดำเนินกิจการได้อย่างสบายใจ