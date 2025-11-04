iiG ร่วมงาน Thailand Reinsurance Conference 2025 ยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยสู่เวทีโลก

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย นำโดย นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมงาน “Thailand Reinsurance Conference (TRC) 2025” งานประชุมด้านประกันภัยต่อ (Reinsurance) ครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (TIBA) เมื่อวันที่ 30–31 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
งาน TRC 2025 ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติครั้งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน จาก 24 ประเทศ 4 ทวีป รวมทั้งพันธมิตรจากบริษัทประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยกว่า 37 บริษัท เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางประกันภัยและประกันภัยต่อของภูมิภาคอาเซียน อย่างแท้จริง
ภายในงาน iiG ได้ร่วม นำเสนอโซลูชันด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่พร้อมช่วยองค์กรประกันภัยก้าวสู่ยุคใหม่ของ AI และ Data-Driven Economy ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มระดับโลกจาก iiG และกลุ่มบริษัทในเครือ ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การตลาดดิจิทัล รวมถึงโซลูชันประกันภัยดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ หรือ iiV บริษัทในเครือของ iiG เอง
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ กล่าวว่า “iiG และกลุ่มบริษัทในเครือมีประสบการณ์ยาวนานในการช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจประกันภัย เข้าใจถึงความท้าทายเฉพาะของอุตสาหกรรมนี้ การเข้าร่วมงาน TRC 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยี ที่พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยไทยให้ปรับตัว เติบโต และก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นคงยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญระดับประเทศนี้ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยไปด้วยกัน”