“เซ้นส์ มอร์” ผนึก “ช้อปปี้” เขย่าตลาด!

ชู “Sportainmerce” ปักหมุดแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ขยายฐานลูกค้าไทย-เทศ แจกรางวัลมูลค่ารวมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ-ประเทศไทย) เซ้นส์ มอร์ – ช้อปปี้ สบช่องอัดกลยุทธ์ “Sportainmerce” ผนึกกำลังผุดแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ในโอกาสที่ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 โดยประกาศอัดแคมเปญยาวต่อเนื่อง ตั้งแต่ วันที่ 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 หวังปลุกคนไทย และแฟนกีฬาทั่วโลกซื้อ E-Wallpaper 11 ลาย จาก 11 ประเทศผู้เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ผ่าน Application และ Website ของ Shopee ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเชียร์กีฬาที่ผนึกกำลังระหว่าง Sport และ E-commerce เข้าด้วยกัน และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีรางวัลสูงสุด มูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท
นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 หรือ “33 rd SEA GAMES THAILAND 2025” มหกรรมกีฬาแห่งกลุ่มประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ กับการแข่งขัน 50 ชนิดกีฬา ที่มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพฯ – ชลบุรี – สงขลา บริษัทฯ จึงมองเห็น โอกาสในการทำตลาด เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าของ ZENSE MORE (เซ้นส์ มอร์) ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ด้วยการผนึกกำลังกับ Shopee (Thailand) (ช้อปปี้ ประเทศไทย) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเปิดตัวแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน”
ทั้งนี้ แคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน” ลูกค้าสามารถซื้อ E-Wallpaper 11 ลาย จาก 11 ประเทศผู้เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 ผ่านทาง Application และ Website ของ Shopee ในช่วงระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2568 เพื่อร่วมส่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬา แต่ละประเทศ ในการเป็นเจ้ากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยทุกการซื้อ E-Wallpaper 1 ลาย (10 บาท) จะได้รับ 1 สิทธิต่อคน ร่วมรับของรางวัลต่างๆ มากมายจำนวน 459 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท โดยจะเริ่มจับรางวัลหรือ จับบัตรเชียร์ เจ้าซีเกมส์ครั้งแรกในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 นี้และครั้งสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 พร้อมประกาศผลทันทีในวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ ZENSE MORE และ Shopee รวมถึง สกู๊ปในรายการ รู้หน้าไม่รู้ใคร ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569
แคมเปญนี้เป็นการใช้จุดแข็งของ ZENSE MORE ที่เป็นบริษัทด้าน ENTERTAINMENT ผสมผสานกับประสบการณ์ด้าน SPORT ที่เคยทำมาในอดีต และจุดแข็งของ Shopee มาผนึกกำลังกันครั้งแรก ทำแคมเปญ “เชียร์เจ้าซีเกมส์ รับโชคแจก 35 ล้าน”