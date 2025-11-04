เดอะรีทรีท ปลื้ม งาน  Flora of Koh Chang 2025  สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

นักท่องเที่ยวสุขสุดกับเกาะช้างในมุมห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต
คุณมุก ธีรนิติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะรีทรีท เกาะช้าง จำกัด เจ้าของรีสอร์ท The Retreat Koh Chang เปิดเผยว่า จากระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะรีทรีท เกาะช้าง จำกัด เจ้าของรีสอร์ท The Retreat Koh Chang ได้จัดงาน Itinerary for Flora of Koh Chang 2025 ขึ้น เป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกคนได้สัมผัสเกาะช้าง ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมดื่มด่ำกับการพักผ่อนสุดพิเศษบนเกาะที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ศิลปะ และสุขภาวะครบวงจร โดยมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์มากมาย อาทิ การได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติ “Edible Spice Trail & Forest Walks” เดินสำรวจป่าพร้อมเรียนรู้พืชกินได้ การร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดดอกไม้การเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากนิทรรศการสมุนไพรป่า เป็นต้น ผลของการจัดงานได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ที่เข้าร่วมงานต่างได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กันอย่างมีความสุข ไม่ว่า ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสและเข้าใจระบบนิเวศของเกาะอย่างลึกซึ้ง
คุณมุก กล่าวย้ำว่า เกาะช้าง จึงไม่ใช่เพียงเกาะสวรรค์เขตร้อน แต่คือ “ห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต” จากป่าดิบชื้นอันมีหมอกปกคลุม แนวชายฝั่งที่เรียงรายด้วยป่าชายเลน ไปจนถึงน้ำตกที่ซ่อนตัวและเส้นทางป่าเขา เกาะแห่งนี้ คือ แหล่งรวมพันธุ์พืชที่รอการสำรวจและทำความเข้าใจ และเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 125 ปีแห่งการค้นพบทางพฤกษศาสตร์ จากการที่ โยฮันเนส ชมิดท์ (Johannes Schmidt) นักธรรมชาติวิทยาชาวเดนมาร์ก ได้เข้ามาสำรวจป่าเกาะช้างในปี พ.ศ. 2442 หรือ ค.ศ. 1899 และงานวิจัยของโยฮันเนส ชมิดท์ ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บนเกาะช้าง และยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยและผู้รักธรรมชาติจนถึงทุกวันนี้
“ทั้งนี้ เมื่อ ค.ศ. 2022 รีสอร์ต The Retreat Koh Chang ได้เริ่มต้นบทใหม่ของเรื่องราวการศึกษานี้ โดยให้การต้อนรับคณะนักพฤกษศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ Henrik Balsley จากมหาวิทยาลัยอออga (Aarhus University) ประเทศเดนมาร์ก พร้อมด้วยผู้เขียวชาญชาวไทยจาก หอพรรณไม้ (Forest Herbarium) และ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระบางเจ้าสิริกดิ์ (Queen Sinkit Botanic Garden) ที่เดินทางเข้ามาศึกษาพืชพรรณไม้ของเกาะ และที่สำคัญยังนำพวกเรา ให้ได้ร่วมกันทึกความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งของเกาะช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเกาะช้างในฐานะห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิต เพิ่มเติมได้ที่ www.theretreatkohchang.com” คุณมุกกล่าว