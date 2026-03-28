ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 7 รางวัล จาก 3 ผลงาน บนเวทีโลก “Geneva 2026” ณ สมาพันธรัฐสวิส
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นำคณะนักวิจัยเข้าร่วมประกวดผลงานในเวทีสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของโลกงาน “The 51st International Exhibition of Inventions Geneva” เมื่อวันที่ 11–15 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ World Intellectual Property Organization (WIPO) โดยสามารถกวาดรางวัลมาได้ถึง 7 รางวัล จาก 3 ผลงานนวัตกรรม ครอบคลุมทั้งด้านเวชสำอาง ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการฟื้นฟูสมรรถภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ผลงานจากนักวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน ซึ่งในปีนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถคว้า 7 รางวัล แบ่งตามผลงานนวัตกรรมดังนี้:
- นวัตกรรม “เดอร์เมสทิคัส”: คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) และรางวัลพิเศษ NRCT Honorable Mention Award “เดอร์เมสทิคัส” คือเวชสำอางนาโนจาก “จิ้งหรีดไทย” พัฒนาโดย ดร.ภก.วัชระ กาญจนกวินกุล ผู้อำนวยการโรงงานผลิต
เภสัชภัณฑ์ในพระดำริ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of Copenhagen ซึ่งเป็นการยกระดับแมลงกินได้สู่ผลิตภัณฑ์ความงามมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชันที่ช่วยให้สารสกัดซึมลึก ต้านอนุมูลอิสระ และชะลอวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพไทย
- นวัตกรรม “KidneyX”: คว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize), รางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รางวัลพิเศษ (Special Prize) Certificate of Innovation Excellence จาก Umm Al-Qura University ประเทศซาอุดีอาระเบีย “KidneyX” เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประสิทธิภาพสูงเพื่อการตรวจจับนิ่วในไตบนภาพรังสี KUB ผลงานโดย ผศ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วย นพ.สุธีตรีวัฒนาวงศ์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และดร.ปวรี นนทะแสน จากคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำสูงถึง 95% แม้ในสภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด
- นวัตกรรม “Kinec”: คว้ารางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) และรางวัลพิเศษ NRCT Honorable Mention Award จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นนวัตกรรมฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแบบสองข้างสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้กลไกแรงจากร่างกายผู้ป่วยเองแทนการใช้มอเตอร์ ผสานกับระบบเซนเซอร์และ AI ในการวิเคราะห์การฟื้นตัวของระบบประสาท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้กลับมาพึ่งพาตนเองได้ ผลงานโดย ดร.ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ , อาจารย์ฉัตรพร เรืองทอง , ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท จากคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางสาวชมพูนุทโสธรเทวาพิทักษ์ , นางสาวปณิตรา จันทร์สว่าง และนางสาวกัญญาพร พิมพ์ไธสง นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของนักวิจัยและนักศึกษารุ่นใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมุ่งมั่นนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง (Practical Innovation) ทั้งในด้านการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีนาโน การเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยเพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อสืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินหน้าพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืนสืบไป