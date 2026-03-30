ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จุดพลังเชียร์ ใจกลางกรุงเทพ ยกทัพแข้งเทพสู่ True Alpha Hub

พื้นที่แห่งใหม่ของ Gen Alpha ปลุก Passion แฟนบอลไทย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแมตซ์ประวัติศาสตร์ ศึก AFC Champions League Two
กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2569 – สโมสรฟุตบอล ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (True BUFC) เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นทีมฟุตบอลที่สะท้อนตัวตนและความภาคภูมิใจร่วมของแฟนบอลยุคใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับนักเตะ อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, วันชัย จารุนงคราญ, ริวัลดินโญ่ และ อาตูร์ มูร่า ร่วมสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ณ True Alpha Hub คอมมูนิตี้แห่งใหม่ของเจนอัลฟ่า ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อเชื่อมโยงพลังของกีฬาฟุตบอลเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง และสร้างบรรยากาศคึกคักในหมู่แฟนบอลชาวไทย ก่อนภารกิจสำคัญบนเวทีลูกหนังเอเชีย ด้วยความเชื่อที่ว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันในสนามเท่านั้น หากยังเป็นพลังที่เชื่อมผู้คน ความรู้สึก และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมหล่อหลอมการเติบโตทั้งในมิติของความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และสโมสรฯ จึงมุ่งผลักดันให้ฟุตบอลก้าวไกลไปกว่าบทบาทของเกมการแข่งขัน สู่การเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อคุณค่าของความมุ่งมั่น วินัย และน้ำใจนักกีฬา เพื่อเติมพลังให้ผู้คนกล้าก้าวตามความฝันและร่วมสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยพลังบวกไปด้วยกัน
ในฤดูกาลนี้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มโดดเด่นต่อเนื่อง และล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โซนตะวันออก ของศึก AFC Champions League Two และเตรียมบุกเยือนกัมบะ โอซาก้า ที่ประเทศญี่ปุ่น ในนัดแรก 8 เมษายนนี้ ก่อนกลับมาสู้ศึกนัดที่สองในประเทศไทย ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของทีม และพลังแห่ง sportsmanship ผ่านความทุ่มเท การเล่นเป็นทีม และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ซึ่งได้จุดประกายความภาคภูมิใจ และพลังร่วมของแฟนบอลไทยทั่วประเทศ
คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า “การ ก้าวสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายของศึก AFC Champions League Two ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของสโมสร และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่น การทำงานหนัก และความร่วมมือของนักเตะ สตาฟฟ์โค้ช เวลานี้ทีมของเราอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งและพร้อมที่สุด ทั้งสภาพร่างกาย แท็กติก และสภาพจิตใจของนักเตะ ซึ่งสะท้อนการยกระดับสู่เวทีเอเชียอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ เราตั้งใจให้ใจกลางเมืองอย่าง ‘สยามสแควร์’ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับแฟนบอล ให้เห็นว่า ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นมากกว่าทีมฟุตบอลในสนามแข่งขัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในทุกเจน เราอยากให้ทุกครั้งที่พูดถึงกรุงเทพฯ ผู้คนนึกถึงทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในฐานะสโมสรที่เติบโตเคียงข้างคนเมืองและเป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพและแฟนบอล
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับทรู เราเชื่อว่า พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของผู้คน และกีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขัน หากคือพลังที่เชื่อมผู้คน และหล่อหลอมให้เติบโตทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในความสำเร็จของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผ่านหัวใจนักสู้ สปิริตของทีม และ Can-do Attitude ที่พร้อมสู้อย่างไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้าย สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนภาพของ sportsmanship ในสนาม แต่ยังแสดงถึง DNA เดียวกับทรูในการก้าวข้ามทุกความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ และในช่วงเวลาสำคัญก่อนแมตช์ประวัติศาสตร์ของสโมสรที่จะถึงนี้ เราได้นำพลังของทีมและสปิริตของนักเตะมาสู่ใจกลางสยามสแควร์ ณ True Alpha Hub พื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับคนเจนอัลฟ่า ที่ได้พลิกโฉมประสบการณ์รีเทลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย True Alpha Hub จะเชื่อมพลังของฟุตบอลเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้เได้ร่วมเชียร์ True BUFC และสัมผัสพลังของฟุตบอลอย่างใกล้ชิด เปลี่ยนแรงเชียร์ให้เป็นแรงบันดาลใจ และต่อยอดสปิริตของคนไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล ”
กิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในฐานะสโมสรฟุตบอลไทยที่น่าจับตาบนเวทีเอเชีย หากยังตอกย้ำการเป็น “สโมสรของคนไทย” ที่หลอมรวมกีฬาฟุตบอลเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนผ่าน True Alpha Hub ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อส่งต่อพลังของกีฬาให้เป็นแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจ ร่วมกันจารึกอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของสโมสร ก่อนเดินหน้าสู่เวทีเอเชียอย่างเต็มภาคภูมิ โดยสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพ “แข้งเทพ” สู่ชัยชนะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกัน
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