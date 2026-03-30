พาชม แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต เริ่มต้น 7.69 ล้าน ทำเลฟิวเจอร์-รังสิต ครบทุกมุมบ้านเดี่ยว

แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต หนึ่งในโครงการบ้านเดี่ยวที่ถูกพูดถึงในมุมของ “ความครบ” ทั้งด้านการออกแบบสไตล์สุดหรู ฟังก์ชันที่รองรับการอยู่อาศัย และทำเลศักยภาพใกล้ฟิวเจอร์พาร์ค ซึ่งในบทความนี้ Frasers Property จะพาไปสำรวจทุกมุมภายในโครงการ ตั้งแต่ภาพรวม ทำเล ไปจนถึงรายละเอียดภายในบ้าน เพื่อให้เห็นภาพว่าที่นี่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแบบที่คุณกำลังมองหาได้มากแค่ไหน
รู้จักโครงการ แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต แบบภาพรวม
แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต โดดเด่นด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมสไตล์อังกฤษ (New Art Deco) ที่ผสมผสานความคลาสสิกและความร่วมสมัยผ่านเส้นสาย Curves & Straight อย่างมีจังหวะ สื่อถึงความเรียบหรูที่ไม่ฉูดฉาด แต่ยังคงความสง่างามเหนือกาลเวลา
โครงการตั้งอยู่บนโซนวิภาวดี-รังสิต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อเมืองได้สะดวก ทั้งถนนสายหลัก ทางด่วน และระบบขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญอย่างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างคล่องตัวและครบครัน
สิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าสนใจไม่ได้อยู่แค่ภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือแนวคิด Class of Living ที่สะท้อนผ่านการจัดวางฟังก์ชันภายในบ้านอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวทุกห้อง พื้นที่ Family Area ขนาดใหญ่ หรือพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้จริง
ทำเล ฟิวเจอร์-รังสิต ดีจริงไหม?
หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเลือกบ้านคือทำเล และสำหรับโครงการ แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต จุดเด่นข้อนี้ถือว่าโดดเด่นอย่างชัดเจน ด้วยศักยภาพของโซนฟิวเจอร์-รังสิตที่เติบโตต่อเนื่อง ทั้งการอยู่อาศัย การเดินทาง และไลฟ์สไตล์ ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นอีกหนึ่งฮับสำคัญของฝั่งกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
ใกล้ห้างใหญ่ ใช้ชีวิตง่าย
การอยู่ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ช่วยยกระดับความสะดวกในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจน โดยจากโครงการสามารถเดินทางไปยังฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ในระยะประมาณ 1.7 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าใกล้ในระดับที่ตอบโจทย์ทั้งการจับจ่าย ใช้บริการ หรือพักผ่อนในวันสบายๆ นอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยศูนย์การค้าและแหล่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ รังสิต บิ๊กซี หรือโลตัส ทำให้โซนนี้มีความเป็น Urban Lifestyle Hub ที่รองรับทุกความต้องการได้ครบในระยะใกล้
เชื่อมต่อเมืองสะดวก
อีกหนึ่งจุดแข็งของทำเลนี้คือการเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างคล่องตัว โครงการอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนและโทลล์เวย์ ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางสำหรับผู้ที่ทำงานในเมือง อีกทั้งยังใกล้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมต่อโซนรังสิตเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นในได้สะดวกยิ่งขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพของทำเลที่รองรับทั้งการใช้รถยนต์ส่วนตัวและการเดินทางรูปแบบใหม่
ใกล้โรงพยาบาลและสถานศึกษา
โครงการอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเปาโล รังสิต ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในด้านการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังใกล้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือผู้ที่ต้องการเลือกทำเลใกล้แหล่งการศึกษา
แบบบ้านและพื้นที่ใช้สอย มีอะไรให้เลือกบ้าง
ตัวบ้านถูกออกแบบมาในสเกลที่รองรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 216-320 ตารางเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถจัดสรรพื้นที่ได้สบาย ไม่อึดอัด ส่วนขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ 50 ตารางวาขึ้นไป ช่วยให้มีพื้นที่รอบบ้านเพียงพอสำหรับการจัดสวน มุมพักผ่อน หรือการต่อเติมในอนาคต ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวคิดบ้านที่เติบโตไปพร้อมกับผู้อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน
ฟังก์ชันหลักของบ้าน
แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต วางโครงสร้างบ้านให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบครอบครัวสมัยใหม่อย่างครบถ้วน โดยมี
- 4-5 ห้องนอน รองรับทั้งสมาชิกในครอบครัวและแขกผู้มาเยือน
- 4-5 ห้องน้ำ ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในแต่ละพื้นที่
- ที่จอดรถ 2-3 คัน รองรับการใช้รถยนต์ของครอบครัวได้อย่างเพียงพอ
จุดเด่นในตัวบ้าน
สิ่งที่ทำให้บ้านในโครงการนี้แตกต่างคือรายละเอียดเล็กๆ ที่ถูกคิดมาเพื่อการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็น
- ห้องพระ (ในบางแบบบ้าน) ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบไทย
- ห้องแม่บ้านแยกสัดส่วนชัดเจน เพิ่มความเป็นระเบียบในการอยู่อาศัย
- พื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงาน ห้องพักผ่อน หรือพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมภายในครอบครัวได้ตามต้องการ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ
นอกจากตัวบ้านที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันแล้ว พื้นที่ส่วนกลางก็เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตในแต่ละวัน สำหรับ แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต สิ่งอำนวยความสะดวกถูกวางแนวคิดให้เป็นมากกว่าพื้นที่ใช้งาน แต่เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อน พบปะ และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว
คลับเฮ้าส์และพื้นที่ส่วนกลาง
หัวใจของพื้นที่ส่วนกลางอยู่ที่คลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับทั้งการใช้งานและความรู้สึกของการพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและสงบ รายล้อมด้วยสวนส่วนกลางที่ให้ความร่มรื่น ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเดินเล่น ออกกำลังกายเบาๆ หรือใช้เป็นพื้นที่พักสายตาหลังจากวันทำงานที่ยาวนาน
ฟิตเนสและสระว่ายน้ำ
ทางโครงการมีฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายอย่างครบครัน พร้อมด้วยสระว่ายน้ำภายในโครงการที่ช่วยเติมเต็มกิจกรรมยามว่างให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้สะท้อนถึงแนวคิดของการอยู่อาศัยยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการผ่อนคลายภายในพื้นที่เดียวกัน
ระบบรักษาความปลอดภัย
อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือความปลอดภัย ซึ่ง แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต มีการดูแลอย่างเป็นระบบ ทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ CCTV และการเข้า-ออกด้วย Key Card ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยให้มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
จุดเด่นโครงการ ที่ทำให้ แกรนดิโอ น่าสนใจ
1.ดีไซน์บ้านหรู สไตล์อังกฤษ
เอกลักษณ์สำคัญของโครงการอยู่ที่งานสถาปัตยกรรมสไตล์อังกฤษในแนวคิด New Art Deco ที่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ไม่หนักจนเกินไป เส้นสายมีทั้งความโค้งและความเรียบอย่างสมดุล สร้างมิติของความทันสมัยที่ยังคงกลิ่นอายคลาสสิก ตัวบ้านถูกวางสัดส่วนให้ดูโปร่ง โล่ง และมีจังหวะที่ดี ช่วยให้แสงธรรมชาติและการระบายอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ฟังก์ชันครบ รองรับครอบครัวใหญ่
แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต ออกแบบฟังก์ชันโดยยึดหลัก Multi-Generational Living หรือการอยู่อาศัยร่วมกันของหลายช่วงวัยภายในบ้านหลังเดียว เช่น
- ห้องนอนที่มาพร้อมห้องน้ำในตัว เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้สมาชิกแต่ละคน
- Family Area ขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของครอบครัว
- พื้นที่ใช้งานเสริมอย่างห้องอเนกประสงค์หรือห้องซักรีด ที่ช่วยให้การจัดการชีวิตประจำวันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
3.บางแบบบ้านมีสระว่ายน้ำส่วนตัว
อีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยคือแบบบ้านบางยูนิตที่มาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ซึ่งเพิ่มมิติของความเป็น Private Luxury ได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่ต้องการให้บ้านกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ สามารถใช้เวลาได้เต็มที่โดยไม่ต้องออกไปข้างนอก
ในด้านของราคา โครงการมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7.69 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชันภายในบ้าน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและศักยภาพของทำเลแล้วถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มองหาบ้านเพื่ออยู่อาศัยในระยะยาว
หากมองหาบ้านเดี่ยวที่ให้ทั้งความลงตัวของทำเล ฟังก์ชัน และดีไซน์ในภาพรวม แกรนดิโอ ฟิวเจอร์-รังสิต ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในโซนรังสิต ด้วยจุดเด่นของการเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษที่ผสานความหรูหราเข้ากับการใช้งานจริงได้อย่างสมดุล บนทำเลใกล้ฟิวเจอร์พาร์คที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น