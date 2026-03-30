กระทรวงการต่างประเทศนำคณะหน่วยงานและคณะทูตเยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์

เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (DELSA) ณ จังหวัดชัยนาท
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 นางสาวสุชาดา เมฆธารา รองอธิบดีกรมอาเซียน นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติของไทยในกรอบอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจากว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานที่คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (DELSA) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จ.ชัยนาท
ในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีกรมอาเซียนกล่าวขอบคุณนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทที่ต้อนรับคณะฯ และได้ย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของศูนย์ DELSA ชัยนาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนางสาวดวงนภา อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องบทบาทไทยในการสนับสนุน DELSA จ. ชัยนาท และดร. ซีธู เพ เทียน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ AHA Centre เรื่องระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN: DELSA) และบทบาทของ DELSA ชัยนาท
กิจกรรมเยี่ยมชม DELSA ชัยนาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติของไทยในกรอบอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2569