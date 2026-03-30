กรมชลฯ บุกสุโขทัย เร่งแผนรับมือน้ำท่วม/แล้ง ลุ่มน้ำยม–น่าน

วันนี้ (30 มีนาคม 2569) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม–น่าน
ในช่วงเช้า คณะฯได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม แผนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จะครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดแพร่และสุโขทัย จำนวน 59 โครงการ มีความจุเก็บกักรวมประมาณ 769.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 240,977 ไร่
จากนั้นในช่วงบ่าย คณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำยม–น่าน จำนวน 4 จุด ได้แก่
📍คลอง 1 ขวา กม.2+600 คลองหกบาท
📍ประตูระบายน้ำ กม.0+067 คลองยม–น่าน
📍สะพานรถไฟ กม.16+366 คลองยม–น่าน
📍คลอง 1 ซ้าย กม.34+484 คลองยม–น่าน
โอกาสนี้ อธิบดีกรมชลประทานได้ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำ จุดเฝ้าระวังในปี 2569 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่านได้อย่างยั่งยืนในอนาคต