เซ็นทรัลพัฒนา ดันสงกรานต์สู่เทศกาลโลก ปลุก Festival Economy ไทย เชื่อม Culture-Entertainment-Tourism ฉลองยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ปักหมุดเทศกาลที่ทั่วโลกต้องมา
- ทุ่ม 500 ล้านบาท ยกระดับ “Central Songkran: World’s Biggest Water Festival” ในฐานะแพลตฟอร์มระดับประเทศ ขยายสู่ 28 แลนด์มาร์กสาดน้ำ กว่า 1,000 อีเว้นต์ ศิลปินดัง 400+ ชีวิต และมันส์ต่อกับ 7 วันไหล ย้ำเบอร์ 1 แลนด์มาร์กคัลเจอร์เทนเมนต์ระดับโลก ที่มีผู้ร่วมงานกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ
- ทั่วโลกจับตา! ครั้งแรกของโลก “นางสงกรานต์ Miss World” สวมชุดไทยพร้อมมงกุฏ และขบวนแห่ “นายสงกรานต์ โทมัส–ก้อง” ผนึกพลัง Y-Series Fandom ระดับเอเชีย ฟรีน-เบคกี้, เก่ง-น้ำปิง, เติ้ล-เฟิร์สวัน, หยิ่น-วอร์, จิมมี่-ซี, เชลลี่-พันดาว รวมทั้ง PERSES โร้ดโชว์ทั่วประเทศ
- เซ็นทรัลเวิลด์ No.1 แลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ กับ PEPSI Presents THAI LIZM 2026 และ FWD Music Live Fest 5 ขนทัพศิลปินระดับท็อป สร้าง Music & Water Festival สุดมันส์
- ยกระดับ Soft Power ไทยสู่เวทีโลก นำโดย กระทรวงวัฒนธรรมผ่านการแสดงระดับ UNESCO เช่น โขน และ มโนราห์ ขอพรสรงน้ำพระทั่วประเทศ ต่อยอดเทรนด์ “ห่มสไบ ใส่ยีนส์” เชื่อมวัฒนธรรมเข้ากับ Global Pop Culture
กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ ทุ่ม 500 ล้านบาท เปิด Thailand’s Songkran Festival 2026 สงกรานต์มหาบันเทิง มอบประสบการณ์ Culturetainment ระดับโลก ที่ผสาน Entertainment-Culture-Tourism เดินหน้าผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยขึ้นแท่นเทศกาลระดับโลกที่ทั่วโลกต้องมา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-19 เม.ย.2569 ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เที่ยวได้ทุกที่ ใกล้สุด สนุกสุด ครบสุด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
Central Songkran World Festival สงกรานต์มหาบันเทิง คลิก: https://youtu.be/rZtCr5ZLpzI
ผนึกพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทในเครือของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, สิงห์ ไลฟ์, บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด (จุฬาเฮิร์บ), บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด (Goodr, Champion, Teva), บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท อิ๊ง ซีเค จำกัด
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “สงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก วันนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ยกระดับสงกรานต์สู่เทศกาลที่ ‘ทั่วโลกต้องเดินทางมา’ เช่นเดียวกับเทศกาลระดับโลกอย่าง Rio Carnival, Oktoberfest และ Holi ที่มีเอกลักษณ์ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมหาศาลต่อปี สำหรับประเทศไทย สงกรานต์คือ‘World’s Biggest Water Festival’ ที่โดดเด่น มี Cultural Identity ชัด และสามารถสร้างประสบการณ์ได้พร้อมกันทั่วประเทศ สงกรานต์จึงเป็นเทศกาลที่สร้างทั้ง ‘การเดินทาง’ และ ‘การใช้จ่าย’ ให้เกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียว ซึ่งเป็นหัวใจของ Festival Economy นี่คือเทศกาลที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียว แต่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงให้การท่องเที่ยวไทย โดยเซ็นทรัลพัฒนา ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ยกระดับสงกรานต์ทั่วประเทศได้จริง พร้อมยกระดับ Songkran Ecosystem เชื่อม Culture, Entertainment และ Tourism ผ่าน ‘Central Songkran: World’s Biggest Water Festival’
โดยที่ผ่านมา เรามีการทำ Global Collaboration อย่างต่อเนื่อง จากนางสงกรานต์ระดับจักรวาล สู่ ครั้งแรกของโลกกับ ‘นางสงกรานต์ Miss World’ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี ปรากฏตัวในชุดไทยพร้อมมงกุฏพร้อมเชื่อม Pop Culture และ Fandom ระดับเอเชีย ผ่าน ‘นายสงกรานต์ โทมัส–ก้อง’ และและศิลปิน Y-series ชื่อดัง โดยในแต่ละปี ได้สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ด้วยจำนวนผู้ร่วมงานมหาศาลกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ และในปีนี้ เราขยายการจัดงานสู่ 44 สาขาทั่วประเทศ มากกว่า 1,000 อีเวนต์ และศิลปินดังกว่า 400 ชีวิต พร้อมคอนเสิร์ตสุดมันส์ เพื่อให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกต้องเดินทางมา”
Gen Z & Fandom Engagement Engine
ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวต่อ “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นชัดว่าสงกรานต์กำลัง evolve จากเทศกาลวัฒนธรรม
สู่ประสบการณ์ที่เชื่อม Culture กับ Entertainment มากขึ้น เซ็นทรัลพัฒนา ได้นำพลังของ Gen Z และ Fandom ซึ่งเป็นแรงขับหลักของ Festival-led travel มาสร้างทั้งการเดินทางและการใช้จ่ายจริง หรือที่เรียกว่า Fandom Economy ซึ่งกลายเป็น ‘Powerful Economic Engine’ ที่ขับเคลื่อน GDP จาก Passion to Purchase โดย Gen Z คิดเป็นกว่า 20% ของประชากรไทย หรือมากกว่า 13 ล้านคน และมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายสูงถึง 2.6 ล้านล้านบาทต่อปี ในปีนี้ เราต่อยอดด้วยการสร้าง Fandom Engagement ระดับประเทศ ผ่าน ‘นายสงกรานต์ โทมัส–ก้อง’ และคาราวานโร้ดโชว์ศิลปิน Y-series ใกล้ชิดแบบ Real-time 6 วันต่อเนื่อง เริ่มที่ 9 เม.ย. กับ เก่ง–น้ำปิง ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต,12 เม.ย. เก่ง–น้ำปิง และ เติ้ล–เฟิร์สวัน ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่ และวันที่ 14 เม.ย. กับ เติ้ล–เฟิร์สวัน ที่เซ็นทรัล พระราม 9 พร้อมขยายความสนุกไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล ขอนแก่น, รามอินทรา, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, อยุธยา และศรีราชา พบกับศิลปินชื่อดังอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีสันตลอดเทศกาล
ในขณะที่ centralwOrld แลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางเมือง ยังคงเป็นศูนย์กลางของ Fandom ระดับประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. เปิดเวทีด้วยกระแสแรงจาก ฟรีน–เบคกี้ คู่จิ้นขวัญใจระดับอินเตอร์ ต่อเนื่องวันที่ 11 เม.ย. กับวง PERSES ตัวแทน T-Pop รุ่นใหม่ที่โดดเด่นทั้ง performance และ energy บนเวที วันที่ 12 เม.ย. พบกับการปรากฏตัวของ หยิ่น–วอร์ ที่ครองใจแฟน ๆ ทั่วเอเชีย และเชลลี่–พันดาว ไฮไลต์วันที่ 13 เม.ย. กับการปรากฏตัวของ “โอปอล สุชาตา” ในฐานะนางสงกรานต์ Miss World ถ่ายทอดความงดงามของไทยสู่สายตาระดับโลก เติมเต็มความสนุกในช่วงท้ายเทศกาล ตอกย้ำพลัง Fandom ที่ขับเคลื่อนทั้ง Traffic และ Spending สู่ Festival Economy อย่างเต็มรูปแบบ
พร้อมกันนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังเดินหน้าผลักดัน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอ “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO และจะมีการพิจารณาในปี 2569 ต่อยอดสู่เทรนด์ร่วมสมัย “ห่มสไบ ใส่ยีนส์” ที่ผสานอัตลักษณ์ไทยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว พร้อมสร้างปรากฏการณ์ Songkran Happening ระดับประเทศ เปิดพื้นที่ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ร่วมแสดงออกถึงความเป็นไทยในรูปแบบใหม่ สนุก เข้าถึงง่าย และมีพลัง กลายเป็น Cultural Movement ที่เชื่อมโยง Tradition เข้ากับ Global Pop Culture และยกระดับสงกรานต์ไทยสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง”
สร้างแม็กเน็ตดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปักหมุดเทศกาลไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องเดินทางมา
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เรามุ่งเน้นในปีนี้ คือกลุ่ม Short-haul และ Weekend Travelers จากจีน มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพที่มีทั้งความถี่ในการเดินทางและกำลังซื้อสูง โดย Tourist Malls 14 สาขาทั่วประเทศ จัดโปรโมชันพิเศษเมื่อใช้จ่ายครบ 6,000 บาท รับ Good Goods Tote Bag พร้อมสิทธิประโยชน์จาก E-Wallet ชั้นนำของเอเชียอย่าง Alipay, WeChat Pay และ Alipay+ รวมถึงสิทธิพิเศษจาก รับ Food voucher เพื่อกระตุ้นทั้งการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงซัมเมอร์-สงกรานต์ อย่างเต็มรูปแบบ
ไฮไลต์ สงกรานต์มหาบันเทิง No.1‘Culturetainment Experience ระดับโลก
สร้าง Songkran Experiences พร้อมกันทั่วประเทศ เชื่อม People-City-Culture ตอบโจทย์ทุกเจนฯ ทั้งครอบครัว
1. ดนตรี & สาดน้ำมหาบันเทิง 28 แลนด์มาร์กสาดน้ำสุดมันส์ทั่วประเทศ ผสานกับ Music Festival ระดับสากล ขนทัพศิลปินหลากหลายแนว กว่า 400 ชีวิต ครอบคลุมแลนด์มาร์กใหญ่ของเมือง ตั้งแต่ centralwOrld ใจกลางกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่, พัทยา, ขอนแก่น และหาดใหญ่ สร้าง Momentum ตลอดเทศกาล
เซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมืองกับงาน centralwOrld Songkran Fest 2026: ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ จัดเต็มความสนุกตลอด 6 วันเต็ม ทั้ง PEPSI Presents THAI LIZM 2026 เทศกาลดนตรีสงกรานต์ยกหาดสาดคลื่นปาร์ตี้ โดยบริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทในเครือของ PlanB Media จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทชั้นนำอื่นๆ จัดเทศกาลที่จะยกทั้งหาดมาสาดคลื่นความมันส์วันที่ 11-13 เม.ย. 2569 กับศิลปินระดับท็อปของประเทศและดีเจตัวตึงอีกมากมายอยากชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการงานสงกรานต์ที่ “มันส์กว่า สนุกกว่า และป๊อปกว่าเดิม” นำโดย JOEY BOY, ไททศมิตร, Singto Numchok, Perses, ลำไย ไหทองคำ, PROXIE, ALALA และอื่นไปอีกเพียบ! พร้อมโซนสาดน้ำใจกลางเมืองบรรยากาศเฟสติวัลเต็มรูปแบบ และ PEPSI Giant Slider ซ่าไม่จบ สไลเดอร์ขนาดยักษ์โดย PEPSI ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานใจกลางเมือง
ต่อด้วย FWD Music Live Fest 5 ฟรีคอนเสิร์ตใหญ่ เล่นน้ำใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17–19 เม.ย. 69 LineUp ศิลปิน จัดเต็มต่อเนื่องทั้ง 3 วัน นำโดย Jeff Satur, ไททศมิตร, F.HERO, PERSES, NuNew, Three Man Down, Joey Phuwasit, LIL LEAGUE, In The 8ight, VVV, FLIP, Mirrr, NAMP, Super Thai, CLOVER และ KID PHENOMENON
- เซ็นทรัล เวสต์เกต กับงาน Westgate Songkran Concert 2026 และสงกรานต์วิถีนนท์ (13–15 เม.ย.) พบ Tattoo Colour, กระแต และ อะตอม
- เซ็นทรัล เชียงใหม่ กับ Chiang Mai Songkran Fest (13–15 เม.ย.) นำโดย Num Kala, Sweet Mullet, Potato และ CLEAR
- เซ็นทรัล ขอนแก่น กับ Leo Splash 2026 (12–15 เม.ย.) สนุกกับ The Parkinson, Retrospect และ Playground
- เซ็นทรัล พัทยา กับ Singha Songkran & Wanlai Festival 2026 (14–19 เม.ย.) ขนทัพศิลปิน Gutsnunova, เอ๊ะ จิรากร, Retrospect, Blackhead, Zeal, Paradox และ สิงโต นำโชค
- เซ็นทรัล หาดใหญ่ กับ Hatyai Songkran Festival 2026 (11–15 เม.ย.) พบ Budha Bless, เก่ง–น้ำปิง, เติ้ล–เฟิร์สวัน, Titanium และ Indigo
- มันส์ต่อกับวันไหลสงกรานต์ที่ 7 สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พัทยา, มารีนา เอาต์เล็ต, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก และ นครปฐม
2.ไทยมหาบันเทิง – 39 สาขาทั่วไทย เสริมสิริมงคลด้วยการ สรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองทั่วประเทศ ในหลายสาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ (10-15 เม.ย.) มหาสรงน้ำพระ เบญจพุทธมหาบารมี แห่งบูรพาทิศทั้งห้า (ไทย–จีน–อินเดีย–พม่า–ลาว) สรงน้ำพระเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย กับ พระแก้วมรกต องค์จำลอง ประเทศไทย, พระพุทธเมตตาจำลอง องค์จริง พุทธคยา ประเทศอินเดีย, หลวงพ่อหยกขาว จากมัณทะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, พระยูไลย จากพุทธสถานปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และพระพุทธสุขใส หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แลนด์มาร์กย่านราชประสงค์ พร้อมเขียนแผ่นทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย เซ็นทรัล เชียงใหม่ (9-19 เม.ย.) อัญเชิญพระพุทธชัยมงคล วัดชัยมงคล, พระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น, หลวงพ่อทันใจหมื่นล้าน วัดหมื่นล้าน, หลวงพ่อดวงดี วัดดวงดี และพระชัยพระเกียรติ วัดชัยพระเกียรติ ให้ประชาชนร่วมสักการะ, เซ็นทรัล อยุธยา (9–15 เม.ย.) พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากประเทศศรีลังกา, พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ทรงเครื่อง 3 ฤดู, รูปปั้นเหมือนพระเกจิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดเท่าองค์จริง, เซ็นทรัล โคราช (6–15 เม.ย.) กับพระทองคำปรางสมาธิหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว และพระประจำวันเกิด, เซ็นทรัล หาดใหญ่ (10–16 เม.ย.) อัญเชิญหลวงปู่ทวดองค์เท่าองค์จริงและพระประจำวันเกิด, เซ็นทรัล อุบล (11–17 เม.ย.) กับองค์พระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ, องค์พระแก้วมรกต วัดเลียบ ,องค์พระแก้วบุษราคัม วัดศรีอุบลรัตนาราม, องค์พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง, องค์พระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม และ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (9–19 เม.ย.) รวมพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์, หลวงพ่อดับภัย วัดดับภัย, หลวงพ่อดวงดี และพระเจ้าห้าตื้อ วัดชัยพระเกียรติ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสรงน้ำ ขอพร และเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค
ตระการตากับมหกรรมวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ โดยการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมหาชมยากร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนผสมหุ่นละครเล็ก และการแสดงเชิดหนังใหญ่ และรับชมการแสดงหายากอื่น ๆ อาทิ โขน, หุ่นละครเล็ก, มโนราห์,หุ่นกระบอกโบราณ ช เจริญศิลป์ นครสวรรค์, รำมวยโบราณ คณะนาคเล่นน้ำ, 5 เทศกาลหุ่นกระบอก ม่วนติเวิร์ส จาก มูลนิธิหุ่นสายเสมา และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย
3. ครอบครัวมหาบันเทิง กิจกรรมสำหรับทุกเจนฯ ใน 35 สาขาทั่วประเทศ เติมเต็มความสุขของครอบครัว
- สีสันความสนุกจาก Mascot ช้าง “น้อง Summer” สุดน่ารัก เตรียมโร้ดโชว์ใน 20 สาขาทั่วประเทศ และน้องชื่นใจ น้องไชโย ของสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และไฮไลต์ Summer Inflatable Landmark ช้างยักษ์สีชมพูพ่นน้ำ ที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และลาดพร้าว และ Giant Photo Landmark จุดถ่ายภาพขนาดใหญ่ เซ็นทรัล ระยอง และภูเก็ต สร้างประสบการณ์สงกรานต์ที่ทั้งสนุก สดใส สำหรับทุกคนในครอบครัว
- ลานเล่นน้ำเด็ก สวนสนุกเป่าลม และบ่อบอลสุดหรรษา ที่ เซ็นทรัล พระราม 2, ปิ่นเกล้า, นครสวรรค์, พระราม 3, จันทบุรี, ลำปาง, เชียงใหม่, ศรีราชา, มหาชัย, ระยอง, พิษณุโลก, เชียงราย และอยุธยา
- ประกวดหนูน้อยสงกรานต์” 8 สาขาทั่วไทย ได้แก่ เซ็นทรัล รามอินทรา, พระราม 9, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, พระราม 3, เวสต์เกต และพระราม 2
- อร่อยมหาบันเทิง Thai Market ช้อป-ชิม-กิน อาหารไทยครบทุกรส รวมเมนูพื้นถิ่นและจาน
ซิกเนเจอร์จากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว ในบรรยากาศกลิ่นอายไทยแท้ พบกับเมนูต้นตำรับทั้งคาวและหวานมากกว่า 200 รายการ รวมถึงเมนูคลายร้อน Global favorites ที่ดังไปทั่วโลกช่วยเติมความสดชื่นตลอดเทศกาล พร้อมชมงานศิลป์ หัตถกรรม และการแสดงวิถีไทยแบบร่วมสมัย
4.ช้อปมหาบันเทิง: รับฟรี E-Voucher Swensen’s มูลค่า 50 บาท เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 13–19 เม.ย. 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมดีลพิเศษตลอดแคมเปญ ระหว่างวันที่ 13 มี.ค.- 10 พ.ค. 2569 สำหรับสมาชิก The 1 และลูกค้าทั่วไป อาทิ ลุ้นแพ็กเกจที่พัก Hyatt Regency Hua Hin และ The Barai Hua Hin รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับ Top Spenders รับรางวัลรวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท*
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ: ช้อปหรือรับประทานอาหารครบ 6,000 บาท ที่ Tourist Malls 14 สาขาทั่วประเทศ รับฟรี Good Goods Tote Bag มูลค่า 420 บาท พร้อมสิทธิพิเศษจาก E-Wallet ชั้นนำของเอเชีย เช่น Alipay, WeChat Pay และ Alipay+ รวมถึงโปรโมชั่นบัตรเครดิต Mastercard รับ Food Voucher เมื่อใช้จ่ายครบ 3,000 บาท* (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)