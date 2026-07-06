ใส่บาตรอิ่มบุญ พระสงฆ์อิ่มใจ สุขภาพสงฆ์ไทยยั่งยืน

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเลือกตักบาตรด้วยเมนูอาหารสุขภาพ ด้วยสูตร “3 ลด 1 เพิ่ม” ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม เพิ่มผักและข้าวไม่ขัดสี เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ไทยให้ห่างไกลโรค NCDs
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การทำบุญตักบาตรเป็นการสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมการให้ของชาวพุทธ นอกจากการตั้งใจการสละด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้ว การเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พระสงฆ์สามเณรอีกด้วย และเนื่องด้วยพระสงฆ์เลือกรับอาหารที่บิณฑบาตจากญาติโยมไม่ได้ แต่พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกถวายได้ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจึงมีบทบาทสำคัญในการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการตักบาตร เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์สามเณรและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) กรมการแพทย์จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์สามเณร เปลี่ยนการตักบาตรให้เป็นบุญต่อการมีสุขภาพดีของพระสงฆ์สามเณรด้วยการเลือกตักบาตรด้วยเมนูอาหารสุขภาพ สูตร “3 ลด 1 เพิ่ม” ได้แก่ ลดหวาน เปลี่ยนน้ำหวานและน้ำปานะ เป็นน้ำเปล่าลดมัน เพื่อให้ท่านหลีกเลี่ยงการฉันของทอด เปลี่ยนเป็นนึ่งหรือต้มแทน ลดเค็ม ลดแกงกะทิเข้มข้นและอาหารสำเร็จรูป เพิ่มผักและข้าวไม่ขัดสี เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดังกล่าว และช่วยให้พระสงฆ์สามเณรสามารถปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นกำลังในการสืบอายุของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์สุขภาพของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นจำนวนมาก โดยโรคที่มักพบบ่อย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจ ซึ่งจากข้อมูลสถิติรายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์สามเณรโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2568 พบว่า พระสงฆ์อาพาธมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดังนี้
1. มีภาวะไขมันในเลือดสูงถึง ร้อยละ 50.47 2. มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.20 3. มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 16.74 และ 4. มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ร้อยละ 16.67 ซึ่งภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว เกิดจากการขบฉันอาหารและการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่น้อยของพระสงฆ์สามเณร รวมถึงการได้รับการถวายอาหารที่มีรสหวาน มัน และเค็มในปริมาณที่มาก ประกอบกับพระสงฆ์ สามเณร มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ค่อนข้างจำกัด แม้จะมีกิจวัตรประจำวัน ที่ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว แต่โดยรวมยังไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ และด้วยบริบทของพระสงฆ์สามเณรไม่สามารถประกอบอาหารฉันเองได้ ทำให้คุณภาพทางโภชนาการของอาหารขึ้นอยู่กับการเลือกถวายอาหารของพุทธศาสนิกชนเป็นสำคัญ ดังนั้น การมีสุขภาวะที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ สามเณร และการเลือกถวายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการควบคู่กับการปฏิบัติกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เช่น การเดินบิณฑบาต การกวาดลานวัดหรือการเดินจงกรมจะช่วยให้พระสงฆ์สามารถดำรงสมณสารูปได้อย่างเหมาะสม โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเลือกตักบาตรด้วยเมนูอาหารสุขภาพ สูตร “3 ลด 1 เพิ่ม” คือ ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม เพิ่มผักและข้าวไม่ขัดสีพร้อมเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สด สะอาด และมีคุณค่าทางหลักโภชนาการ เช่น ข้าวกล้อง แกงจืด ปลานึ่ง ไข่ต้ม ผักและผลไม้ตามฤดูกาลที่มีน้ำตาลน้อย เป็นต้น