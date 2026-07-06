“รมว.สุชาติ” สั่งบูรณาการฟื้นฟูชายหาดพังงา สานต่อความสำเร็จอนุรักษ์เต่ามะเฟือง

5 กรกฎาคม 2569 – นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก โดยชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการวางไข่ของเต่าทะเลไทย
นายสุชาติ กล่าวว่า ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำโดย พลเรือเอกวราวุธ พฤกษารุ่งเรือง ซึ่งได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการวางไข่ จัดนิทรรศการให้ความรู้ และไฮไลท์สำคัญคือการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองคืนสู่ธรรมชาติในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มอัตรารอดชีวิตให้แก่ลูกเต่าตามกลไกธรรมชาติ
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องเต่าทะเล ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ผมได้รับรายงานความคืบหน้าจากกรมอุทยานฯ ว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญภายใต้แผนงานประจำปี 2569 ของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ เพื่อยกระดับการเก็บข้อมูลทางวิชาการและการวางแผนคุ้มครองแหล่งวางไข่ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับสัตว์ทะเลหายาก” นายสุชาติกล่าว
พร้อมกันนี้ รมว.สุชาติ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ว่า “ทรัพยากรทางทะเลคือสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยทุกคน ผมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการงดทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่รบกวนสัตว์ป่า เพื่อให้ชายหาดเหล่านี้คงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งวางไข่ที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งต่อมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ให้ถึงมือคนรุ่นหลังสืบไป”