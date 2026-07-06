THAICID แถลงจัดงาน ‘THAICID-NWIKS 2026’ ชูเวทีเครือข่ายด้านน้ำระดับประเทศ รับมือ Climate Change ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2026 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2569” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเวทีวิชาการและเครือข่ายด้านการชลประทาน การระบายน้ำ เทคโนโลยีการจัดการน้ำ และนวัตกรรมภาคเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
การจัดงานปีนี้มาในแนวคิด “Smarter Water for a Stronger Future : สายน้ำอัจฉริยะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” มุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อรับมือความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ ภาคเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร
นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน ในฐานะประธานการจัดงาน THAICID-NWIKS 2026 กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศ การบริหารจัดการน้ำในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ งานวิจัย และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยงาน THAICID-NWIKS 2026 จะเป็นเวทีเชื่อมโยงองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน ครอบคลุมทั้งประเด็นนโยบาย เทคโนโลยีระดับโลก และการประยุกต์ใช้จริงในภาคเกษตร โดยวันที่ 8 กรกฎาคม จะจัดการประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พร้อมการบรรยายจากผู้บริหาร ICID และผู้กำหนดนโยบายด้านน้ำของไทย รวมถึงหัวข้อ Smart Irrigation, IoT, Remote Sensing, Climate-Smart Water Management และการนำเสนอผลงานวิชาการด้านน้ำและการเกษตร
วันที่ 9 กรกฎาคม เป็นกิจกรรม Dongtan Software Day เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับนานาชาติ อาทิ U.S. Army Corps of Engineers และ Deltares ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตะกอนในอ่างเก็บน้ำ ระบบบริหารความเสี่ยงอุทกภัย Delft-FEWS ความปลอดภัยเขื่อน การพยากรณ์ความเค็มผ่าน RID SWAMP Platform และระบบติดตามคุณภาพน้ำ AquaSense
ขณะที่วันที่ 10 กรกฎาคม จะเป็นเวที INWEPF-Thailand ภายใต้หัวข้อ “อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย ตอน สุขเต็มนา ต้นแบบการพัฒนาเปียกสลับแห้ง” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทน JICA และเกษตรกรต้นแบบ เพื่อผลักดันแนวทางการจัดการน้ำในนาข้าวสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่
นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดเวทีให้ Young Professionals และนิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียน เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนทั่วไปที่สนใจประเด็น Climate Change เข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง รวมถึงร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลภายในงาน
ทั้งนี้ THAICID เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2026 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Smarter Water for a Stronger Future : สายน้ำอัจฉริยะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”