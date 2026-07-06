ดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” วันนี้ – 12 ก.ค.69

ดำดิ่งสู่โลกใต้น้ำแห่งเมืองไทย สัมผัสมหัศจรรย์สัตว์น้ำและการเรียนรู้ ในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” Amazing Aquatic Thailand วันนี้ – 12 กรกฎาคมนี้ ที่ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ชวนเปิดประสบการณ์พบกับบรรยากาศแห่งโลกใต้น้ำกลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง กับงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” ภายใต้แนวคิด “Amazing Aquatic Thailand : มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทย” งานแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการด้านการประมงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เปิดพื้นที่กว่า 7,000 (ในแถลงข่าว 5,000) ตารางเมตร ให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามของโลกแห่งสายน้ำ ผ่านนิทรรศการ เทคโนโลยี กิจกรรมสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ด้านการประมงที่ครบครัน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังมองหากิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในช่วงวันหยุด
งานในปีนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสัตว์น้ำและกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วมประกวด และประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ
สำหรับแนวคิด “Amazing Aquatic Thailand” สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำไทย พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยี แสง สี เสียง และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เข้าชมได้ทั้งความรู้ ความสนุก และประสบการณ์ที่แตกต่างจากการชมนิทรรศการทั่วไป หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือ การประกวดปลาสวยงามระดับประเทศ ที่รวบรวมปลาสวยงามกว่า 8 ชนิด 81 ประเภท จากนักเพาะเลี้ยงและผู้ประกวดทั่วประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ไม่ว่าจะเป็น ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเงินปลาทอง ปลาหมอสีสายพันธุ์เดิม ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาปอมปาดัวร์ ปลาเอเชียนอโรวาน่า รวมถึง การประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นคงแรกของประเทศไทย สะท้อนถึงการพัฒนาและยกระดับวงการปลาสวยงามของไทยสู่เวทีระดับสากล
ภายในงานยังมี นิทรรศการโลกใต้น้ำ ที่จำลองความงดงามของระบบนิเวศทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์น้ำไทย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการอนุรักษ์ ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เหมาะทั้งสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยว อีกหนึ่งแม่เหล็กสำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทุกปี คือ “ไททั่น” จระเข้ยักษ์ ขวัญใจมหาชน ที่กลับมาอวดโฉมให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่า และการแสดงเงือกสุดตระการตา ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการ จัดแสดงทุกวัน เวลา 13.00 น. และ 17.00 น. สำหรับสายกิจกรรม งานปีนี้ยังเพิ่มความสนุกด้วย Interactive Game ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมร่วมผจญภัยในโลกใต้ทะเลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สนุกกับการแข่งขันปลาเตะบอล และกิจกรรม AR Scan Rally ตามหาจุดสแกนสะสมสัตว์น้ำเสมือนจริงทั่วบริเวณงาน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ สร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมทุกช่วงวัย
นอกจากกิจกรรมด้านสัตว์น้ำแล้ว ภายในงานยังมี Siriraj Open House ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และยาตำรับศิริราช ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์น้ำยังสามารถเลือกซื้อปลาสวยงาม อาหารปลา อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ ตู้ปลา รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษตลอดการจัดงาน อีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบ Video Conference พร้อมกันใน 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ลำปาง พระนครศรีอยุธยา กระบี่ สงขลา และปทุมธานี เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศ งาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี โดยจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา 20 บาท และ นักเรียนเข้าชมฟรี รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุน มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสทั้งความงดงามของสัตว์น้ำ ความรู้ด้านการประมง เทคโนโลยีการจัดแสดงที่ทันสมัย และกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว จึงนับเป็นอีกหนึ่งงานประจำปีที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ ชื่นชอบสัตว์น้ำ และต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่กับมหัศจรรย์แห่งสายน้ำของประเทศไทยในงานเดียว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์