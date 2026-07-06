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“ฟังเสียงจริงจากทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนประกันสังคมให้ตอบโจทย์คนจ่ายเงินสมทบ”

6.07.26 | 20:03 น.

ทีมพัฒนาประกันสังคม ฝั่งนายจ้าง เปิดเวทีรับฟังจากคนทำงานจริงในทุกมิติ เพื่อสร้างนโยบายจากหน้างาน ไม่ใช่แค่ในห้องประชุม


“คุณส้ม” วิรัลย์ยา วงษ์จันทร์ เบอร์ 5 และ “คุณจอย” ชลิกา กุลดิลก เบอร์ 7 ทีมพัฒนาประกันสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ และ หมอบูรณ์ บูรณ์ อารยพล เบอร์ 2 ฝั่งผู้ประกันตน เปิดพื้นที่รับฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมจริง

ทั้ง ภาครัฐ ผู้ดูแลนโยบายและการขับเคลื่อนระบบ นายจ้าง ผู้สร้างธุรกิจ สร้างงาน และส่งเงินสมทบ ลูกจ้างและผู้ประกันตน ผู้ใช้สิทธิและต้องการความมั่นคง ตัวแทนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการอยู่หน้างานจริงทีมกู้ภัยและผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ผู้เห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในช่วงเวลาสำคัญที่สุด

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เพื่อรวบรวมเสียงสะท้อนจากทุกมุมของระบบเพราะประกันสังคม…ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินสมทบแต่คือชีวิต สุขภาพ ความมั่นคง และอนาคตของคนทั้งประเทศ

ทีมพัฒนาประกันสังคมเชื่อว่า “นโยบายที่ดี ต้องไม่เกิดจากการคาดเดาแต่ต้องเกิดจากการฟังคนที่เจอปัญหาจริง” เราฟังเสียงนายจ้างที่ต้องแบกรับต้นทุนและรักษาการจ้างงานเราฟังเสียงลูกจ้างที่ต้องการสิทธิและการดูแลที่มั่นคงเราฟังเสียงโรงพยาบาลและกู้ภัยที่อยู่กับชีวิตประชาชนในวันที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

เพื่อนำทุกเสียงไปสู่การพัฒนาประกันสังคมที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างมั่นคง บริการเข้าถึงง่าย ระบบต้องเดินไปพร้อมกัน ทีมพัฒนาประกันสังคม ฝั่งนายจ้าง

“เปลี่ยนเสียงจริง ให้เป็นนโยบายที่ทำได้จริง”

ผู้สมัครทีมพัฒนาประกันสังคม ฝั่งนายจ้าง

เบอร์ 3 ดร.ทองอยู่ คงขันธ์

เบอร์ 4 ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์

เบอร์ 5 วิรัลย์ยา วงษ์จันทร์

เบอร์ 6 พ.อ.(พิเศษ) ขัตติยะพงษ์ ภักดีชน

เบอร์ 7 ชลิกา กุลดิลก

เบอร์ 8 เจษฎา พงษ์ธนาธนวัฒน์

เบอร์ 9 สุรศักดิ์ ประธานวรปัญญา

ฝั่งผู้ประกันตน

เบอร์ 2 หมอบูรณ์ บูรณ์ อารยพล

เพราะคนที่จะเปลี่ยนระบบได้ ต้องเริ่มจากการฟังคนในระบบก่อน