ทอ.ร่วมกับชมรม พสบ.ทอ. จัดงานเครือข่ายชมรมฯเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3
กองทัพอากาศ ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ จัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (ชมรม พสบ.ทอ.) เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 โดยมี พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เป็นประธานการจัดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงร่วมงาน ณ ห้องรับรองจักรพงษ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
การดำเนินการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับพี่น้องปวงชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการจัดสร้าง “พระมหาธาตุนภเมทนีดล” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี 2530 และจัดสร้าง “พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ เช่นเดียวกัน ในปี 2535
การจัดสร้างพระมหาธาตุทั้งสองได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ ภายในพระมหาธาตุนภเมทนีดล ประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกรนิตขนวดหน้าตัก 60 นิ้ว ตามพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในขณะนั้น ส่วนภายในพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ประดิษฐานพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางรำพึง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและบนปลียอดของพระมหาธาตุทั้งสององค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อันศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อได้ว่าการนำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานบนที่สูงที่สุดในราชอาณาจักรไทยนี้ จะบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข พระมหาธาตุทั้งสอง ตั้งตระหง่านเคียงคู่กันอย่างงดงามบนยอดดอยอินทนนท์ อันเป็นปูชนียสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สวยงาม เป็นสิริมงคลยิ่งนักแก่ผู้ที่มีโอกาสให้ไปกราบสักการะ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
กองทัพอากาศเล็งเห็นถึงความสำคัญของพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูสิริ และมีความประสงค์ที่จะขยายผลเพิ่มพูนประโยชน์ของพื้นที่ดังกล่าว ในด้านการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านศาสนา ด้านการท่องเที่ยว ด้านสังคมและวัฒนธรรมอันดีงาม จึงริเริ่มดำเนินโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 บริเวณภายในพื้นที่เดิมของพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โดยได้รับความเห็นชอบการดำเนินโครงการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรียบร้อยแล้ว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชา และศึกษาเรียนรู้หลักธรรม อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ในการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริ หรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และที่สำคัญยังเป็นแหล่งในการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนจากการจ้างแรงงาน ตลอดจนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ โดยระยะดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 – สิงหาคม 2571
โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล อดีต ผบ.ทอ. ผู้ที่ได้ริเริ่มขออนุมัติโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 นี้ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.อ.พันธ์ภักดี พร้อมด้วยคุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 พล.อ.อ.เสกสรร พร้อมด้วย คุณอภิษฎา คันธา นายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเริ่มงานก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินโครงการ
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 อันจะทำให้มีพระมหาธาตุเจดีย์ ครบ 3 องค์ หรือแก้วสามประการ ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา “พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์” งามตระหง่านอยู่บนดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงสุดของสยาม โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 ได้ตั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ไว้ 3 ปีนับจากนี้ ซึ่งจะต้องอาศัยกำลังศรัทธาจากพี่น้องชาวไทยทั้งในประเทศและในต่างแดน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องได้รับความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมมหากุศลครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เปิดช่องทางรับบริจาคได้ทางธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมทุกท่านสามารถที่จะประสานติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 3 บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ จังหวัดเชียงใหม่ (กรมการเงินทหารอากาศ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 2295 หรือ 0 2534 1074