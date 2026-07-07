สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2569 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2569 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เสริมสร้างเครือข่าย พร้อมระดมทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล
ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ นายกสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2569 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569
ในการนี้ ว่าที่ร.ต.หญิง ศรินภัสร์ ศุภนิจชยานันท์ ประธานฝ่ายจัดหารายได้ของสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ให้การต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และความตั้งใจร่วมกันในการสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำปี 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งให้แพร่หลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการระดมทุนเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
โอกาสนี้ ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ ได้ให้เกียรติโยนลูกโบว์ลิ่งปฐมฤกษ์ เพื่อเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเสียงปรบมือและกำลังใจจากผู้เข้าร่วมงาน
การแข่งขันได้รับความสนใจจากผู้มีเกียรติ นักกีฬา และผู้สนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 61 ทีม แบ่งเป็น ทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ทีม และ ทีมทั่วไป จำนวน 55 ทีม สะท้อนถึงพลังแห่งความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ประกอบด้วย ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี สำหรับทีมชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม, ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สำหรับผู้ทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทบุคคลชาย, ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.ลักขณา สท้านไตรภพ นายกสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับผู้ทำคะแนนรวมสูงสุดประเภทหญิง และ รางวัลบู้บี้ จาก นายบัญชา กานตานนท์ เลขาธิการสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คณะกรรมการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคี การแบ่งปัน และการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านสุขภาพจิตและงานสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน