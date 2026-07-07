‘GMM SHOW’ ชวนสัมผัสฤดูแห่งความสุข ‘นั่งเล่น 10’ ปักหมุด 19 ธ.ค.นี้ ที่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่

‘GMM SHOW’ ชวนสัมผัสฤดูแห่งความสุขกับ Chang Cold Brew Cool Club Presents ‘นั่งเล่น 10’ เทศกาลดนตรีท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีที่สุดและสบายที่สุด ปักหมุด 19 ธ.ค.นี้ ที่ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่
ปลายปีนี้…ได้เวลาชวนคนที่คุณรัก เก็บกระเป๋าออกไปรับลมหนาว สูดอากาศบริสุทธิ์ และใช้เวลาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอีกครั้ง กับเทศกาลดนตรีท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีที่สุดและสบายที่สุด Chang Cold Brew Cool Club Presents ‘นั่งเล่น 10’ (ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ พรีเซนต์ นั่งเล่น 10) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2569 ณ ทองสมบูรณ์คลับ เขาใหญ่ โดย ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) ทีมผู้จัดงานมืออาชีพภายใต้ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของเทศกาลดนตรีที่ครองใจผู้ชมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขนทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย กิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อมอบอีกหนึ่งช่วงเวลาความสุขส่งท้ายปีให้กับผู้ชม
‘นั่งเล่น มิวสิค เฟสติวัล’ ยังคงครองใจแฟนเพลงในฐานะเทศกาลดนตรีที่หลายคนเลือกใช้เป็นหมุดหมายของการพักผ่อนส่งท้ายปี ภายใต้แฮชแท็ก #นั่งที่ไหนก็ไม่สบายเท่านั่งที่นั่งเล่น ที่สะท้อนตัวตนของงานได้อย่างชัดเจน ด้วยบรรยากาศการชมคอนเสิร์ตบนสนามหญ้าท่ามกลางธรรมชาติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ใช้เวลาพักผ่อน ฟังเพลง และอยู่กับคนสำคัญอย่างเต็มที่
โดยปีนี้ ‘นั่งเล่น 10’ กลับมาในคอนเซ็ปต์ ‘INTO THE BLOOM’ (อินทู เดอะ บลูม) ชวนทุกคนก้าวเข้าสู่ทุ่งดอกไม้สีสันสดใสที่ถูกเนรมิตขึ้นทั่วพื้นที่ของทองสมบูรณ์คลับ ที่เนรมิตทุ่งดอกไม้หลากสีสันเป็นหัวใจหลักแต่งแต้มทั่วพื้นที่ ตั้งแต่ทางเดิน มุมพักผ่อน ไปจนถึงหน้าเวที ชวนทุกคนทิ้งตัวผ่อนคลายราวกับนั่งเล่นอยู่ในสวนดอกไม้เคล้าเสียงดนตรีตลอดทั้งวัน พร้อมชวนผู้ชมแต่งกายในสไตล์ BOHEMIAN (โบฮีเมียน) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความสุข และเก็บภาพความประทับใจกับจุดถ่ายภาพที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามทั่วทั้งงาน
แน่นอนว่างานนี้ยังคงเป็นไลน์อัปศิลปินท็อปลิสต์แบบครบทุกรสชาติ ไม่ว่าจะเป็น BILLKIN (บิวกิ้น), JEFF SATUR (เจฟ ซาเตอร์), NONT TANONT (นนท์ ธนนท์), PIXXIE (พิกซี่), KLEAR (เคลียร์), THREE MAN DOWN (ทรีแมนดาวน์), JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์), BIG ASS (บิ๊กแอส) และ TAITOSMITH (ไททศมิตร) พร้อมเปิดเวทีแห่งความสนุกกับ DJ AUTTABOM (ดีเจ อัตตาบอม) และปิดท้ายค่ำคืนโดย DJ TONG APOLLO (ดีเจ ตอง อพอลโล่) ที่จะมาชวนทุกคนออกมาโยก เต้น และสนุกไปด้วยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำคืน เพื่อให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับทุกโชว์อย่างเต็มอิ่ม บนเวทีพาโนรามาที่ทอดยาวขนานกับทิวเขา พร้อมด้วยโปรดักชั่นเวที ที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และสเปเชียลเอฟเฟกต์ ประกอบกับแบ็คกราวด์ที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ อย่างพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงเย็น และแสงดาวในยามค่ำคืน และอากาศเย็นสบาย ที่ชวนให้อยากเอนกายนั่งเล่นกันไปยาว ๆ เติมเต็มความสนุกและความสบายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจ
‘นั่งเล่น 10’ ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนใช้เวลาอยู่ในงานได้ตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อ เช่น การเพ้นท์หน้า ถักผม ทำพวงกุญแจ D.I.Y. รวมถึงบริการช่างภาพประจำงานที่เปิดให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรี ไม่ว่าจะมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน มากับคนรัก หรือเดินทางมาคนเดียว ก็สามารถเก็บภาพความทรงจำกลับบ้าน พร้อมรับไฟล์ภาพเพื่อแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันที
สำหรับสายกินห้ามพลาด..เราคัดสรรร้านเด็ดทั้งอาหารและเครื่องดื่มกว่า 50 ร้านค้า มาให้เลือกอิ่มอร่อยตลอดทั้งวัน พร้อมโซนจำหน่ายสินค้า OTOP (โอทอป) ของดีจากจังหวัดนครราชสีมา ให้ทุกคนได้เลือกช้อปของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน เติมเต็มบรรยากาศของการท่องเที่ยวปลายปีได้อย่างครบถ้วน การเดินทางสะดวกมีพื้นที่จอดรถ พร้อมบริการรถรับ-ส่งจากลานจอดรถถึงบริเวณหน้างาน รวมถึงพื้นที่จอดรถเอกชนใกล้เคียงเพื่อรองรับผู้ร่วมงานได้อย่างเพียงพอ ให้ทุกคนเดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนกันได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อนั่งเอนกายรับลมหนาว นั่งฟังเพลง และใช้เวลาดี ๆ กับคนสำคัญได้อย่างเต็มที่
พร้อมชวนทุกคนออกมารับลมหนาว เติมเต็มความสุข และสร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกัน กับ Chang Cold Brew Cool Club Presents ‘นั่งเล่น 10’ (ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ พรีเซนต์ นั่งเล่น 10) เปิดจำหน่ายบัตร EARLY BIRD พร้อมกันวันที่ 1-3 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ราคา 2,000 บาท (จากปกติราคา 2,500 บาท) ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ allticket.com และ TICKETIER.com หรือ TICKETIER Application สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG / TikTok: Nanglen Music Festival และ X: @NanglenFest