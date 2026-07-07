Whoscall ชู “ติ๊กเขียว” เสริมความเชื่อมั่นธุรกิจ รับวิกฤติคนไทยไม่กล้ารับสาย

บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech) และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Whoscall เปิดตัวบริการ “Whoscall Verified Number” หรือติ๊กเขียว ที่ไม่ใช่แค่บอกว่าใครโทรมา แต่ยังช่วยยืนยันตัวตนบริษัทเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกลายเป็นเครื่องมือ ช่วยขับเคลื่อนยอดขายให้ธุรกิจ ในยุคที่คนไทยไม่กล้ารับสายจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคย ทำให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่น ดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างรุนแรง สูญเสียโอกาสเติบโตมหาศาล
ไม่ใช่แค่เครื่องมือยืนยันตัวตนธุรกิจ แต่คือเครื่องมือช่วยปิดการขาย
นายแมนวู จู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ทุกวันนี้มิจฉาชีพทำให้คนไทย ไม่กล้ารับสายจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคย และธุรกิจที่สุจริตก็ได้รับผลกระทบไปด้วย Whoscall ติ๊กเขียวจึงเข้ามา ช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ลดการสูญเสียโอกาสทางการค้าและผลักดันให้ธุรกิจไทยเติบโต ได้อย่างยั่งยืน
วิกฤตความเชื่อมั่น: สถิติพบว่าคนไทยปฏิเสธเบอร์แปลกสูงถึง 40.1% ทางด้าน คุณสาวิตรี ไชยสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยที่มาของแคมเปญนี้ว่า “เพื่อป้องกัน ตัวเองจากมิจฉาชีพ คนไทยกว่า 40.1% เลือกตัดสายทิ้งทันทีเมื่อเจอเบอร์ที่ไม่รู้จัก ตัวเลขนี้สะท้อนโอกาส ทางธุรกิจที่สูญเสียไปมหาศาล Whoscall ติ๊กเขียว จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด เปลี่ยนสายที่ถูกตัดทิ้ง ให้เป็นสายที่ลูกค้าไว้ใจ ผ่าน 3 ฟีเจอร์ใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทีมขาย ทีมการตลาด และบริการ หลังการขาย”
เจาะลึก 3 ฟีเจอร์ใหม่ สำหรับลูกค้า “แพ็กเกจ Whoscall Verified Number Pro” ตอบโจทย์ ทีมขาย ทีมการตลาด และบริการหลังการขาย Whoscall Verified Number ยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจด้วย 3 ฟีเจอร์ใหม่* ได้แก่:
- Brand Banner (แบนเนอร์โฆษณา): การแสดงแบนเนอร์โฆษณาบนหน้าจอใต้ Caller ID พร้อมระบุ “เหตุผลในการโทร” อย่างชัดเจน เช่น “แจ้งผลอนุมัติ” หรือ “ยืนยันการจัดส่งสินค้า” ช่วยขจัดความลังเล และเพิ่มอัตราการรับสาย (Pickup Rate) ในทันที
- Quick Reply Service (ปุ่มตอบกลับด่วน): เมื่อลูกค้าพลาดสาย หรือวางสายไปแล้วบนหน้าจอ จะมีปุ่มตอบกลับด่วน เพื่อกดลิงก์ไปยังแอปแชทชั้นนำอย่าง LINE, Facebook Messenger หรือ Chatbot ของธุรกิจได้ทันที ช่วยลดปัญหาสายหลุดและดึงลูกค้ากลับมาปิดดีลได้ทันเวลา
- Survey (แบบสอบถามหลังวางสาย): ทันทีที่วางสาย ธุรกิจสามารถส่งแบบสอบถามสั้น ๆ ไปแสดง บนหน้าจอของลูกค้าได้โดยตรง ทั้งการให้คะแนน 1-5 ดาว, คำถามตอบ ใช่/ไม่ใช่ หรือใส่ลิงก์เพื่อให้ ลูกค้ากดไปยังเว็บไซต์โปรโมชัน ช่วยให้แบรนด์เก็บข้อมูลและวัดผลได้ทันทีโดยไม่มีต้นทุนเพิ่มเติม
* ใช้งานได้เฉพาะลูกค้ารับสายผ่านเครื่องที่ใช้ระบบ Android เท่านั้น
พร้อมกันนี้ Whoscall เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ถ่ายทอดวิกฤตความเชื่อมั่นดิจิทัลผ่านบรรยากาศ ห้องประชุมของบริษัทที่ยอดขายตกต่ำ โดยหยิบยกตัวละครจำลองอย่าง แผนกมูเก็ตติ้ง โดยน้องกุมาร และ นกสาริกา สะท้อนความเชื่อเรื่องมูเตลูที่ผู้ประกอบการไทยคุ้นเคย ควบคู่กับปัญหาที่เจอจริงในยุคนี้ ที่แม้จะขอพร ให้ธุรกิจปังทะลุเป้า หาลูกค้าคุณภาพมาได้มากเท่าไหร่ แต่ถ้าลูกค้าปฏิเสธการรับสาย โอกาสในการ ปิดการขาย ก็เท่ากับศูนย์ ส่งผลให้ต้นทุนการหาลูกค้า (Customer Acquisition Cost) พุ่งสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จึงนำเสนอทางออกด้วยเทคโนโลยี Whoscall Verified Number หรือ Whoscall ติ๊กเขียว เครื่องมืออัจฉริยะที่เข้ามาตอบโจทย์สำคัญในการเปลี่ยนสายที่ถูกตัดทิ้งให้เป็นความไว้วางใจ เพื่อช่วย “ให้ธุรกิจต่อติด ปิดทุกดีล” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แคมเปญพิเศษ:
เพื่อฉลองการเปิดตัวครั้งสำคัญและสนับสนุน “ให้ธุรกิจต่อติด ปิดทุกดีล” Whoscall ได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษ สำหรับ 99 บริษัทแรกที่สมัครแพ็กเกจ Whoscall Verified Number Pro ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ จะได้รับ “Art Toy น้องหลายทรัพย์ รับสาย” ที่ผ่านพิธีธูปมงคลโดยอาจารย์ธารา ผโลดม เพื่อเสริมสิริมงคล ความปัง และเพิ่มพลังความมั่นใจควบคู่ไปกับเทคโนโลยีระบบยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การป้องกันด่านแรกจึงเป็นสิ่งที่เรามุ่งพัฒนาตลอดมา ด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนประสิทธิภาพสูงจาก AI อันทรงพลัง สมัครบริการ Whoscall Verified Number ได้แล้ววันนี้ที่ https://number-onboard.whoscall.com/th ค่าบริการต่อหมายเลขโทรศัพท์ เริ่มต้น 280 บาท ต่อเดือน ต่อเบอร์