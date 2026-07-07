ttb reserve กับแคมเปญ “Fine Dining Anywhere with ttb reserve” ยกระดับมื้อพิเศษพร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 50%

ทีทีบี ยกระดับประสบการณ์ Fine Dining สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth และผู้ที่หลงใหลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม เปิดตัวแคมเปญ “Fine Dining Anywhere with ttb reserve” ที่ชวนเปลี่ยนทุกมื้อให้เป็นช่วงเวลาพิเศษ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% ที่ร้านอาหาร ชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดสรรร้านอาหารระดับเชฟเทเบิล และมิชลินไกด์ รวมถึงร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำ อาทิ Sühring, Wana Yook และ Cadence by Dan Bark เป็นต้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่กำลังมองหาบัตรเครดิตที่ให้มากกว่าความคุ้มค่า
แคมเปญ “Fine Dining Anywhere with ttb reserve” สะท้อนบทบาทของทีทีบีในฐานะพันธมิตรทางการเงิน ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ลูกค้าในทุกมิติ โดยรวบรวมร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำกว่า 24 ร้าน ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และจุดหมายไลฟ์สไตล์ชั้นนำในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ระดับพรีเมียมได้ทุกที่ทุกโอกาส
โดยล่าสุด ทีทีบีได้ขยายร้านอาหารไปยังต่างจังหวัดเพิ่มเติม ได้แก่ Cuisine de Garden จังหวัดเชียงใหม่, KAEN จังหวัดขอนแก่น, Nitan จังหวัดภูเก็ต และ Synth จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดประสบการณ์ Fine Dining ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าระดับพรีเมียมในทุกพื้นที่
สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve สถานะ Platinum และ Diamond รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50% (ไม่เกิน 4,000 บาท/บัญชีบัตร/เดือน) และสถานะ Gold รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25% (ไม่เกิน 2,000 บาท/บัญชีบัตร/เดือน) โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้อัตโนมัติเมื่อใช้จ่ายผ่านร้านอาหารที่ร่วมรายการ โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องใช้คะแนนแลก พร้อมบริการ ttb reserve line ผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองร้านอาหาร เพื่อให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและพิเศษยิ่งขึ้น โปรโมชันพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569
นอกจากความคุ้มค่าแล้ว ทีทีบียังมุ่งสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำผ่านการคัดสรรร้านอาหารที่โดดเด่นทั้งคุณภาพ บรรยากาศ และบริการ เพื่อยกระดับทุกมื้อให้เป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษ แคมเปญนี้สะท้อนจุดยืนของบัตร ttb reserve ที่เป็นมากกว่าบัตรเครดิต แต่เป็นกุญแจสู่โลกของไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ที่ผสานทั้งประสบการณ์และความคุ้มค่าไว้ในทุกการใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครบัตร ttb reserve เพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่เว็บไซต์ทีทีบี หรือสอบถามผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
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