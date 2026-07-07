ธอส.จัดทีมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาลงนามสัญญาเงินกู้ ตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง

ธอส.จัดทีมอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาลงนามสัญญาเงินกู้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง
จากกรณีที่รัฐบาลจัดทำมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% จากปกติ 2% และลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติ 1% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้วันนี้ (29 มิถุนายน 2569) มีลูกค้า ธอส. มาใช้บริการเพื่อรอลงนามสัญญาเงินกู้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร จัดทีมต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้าอย่างเต็มที่ ซึ่งลูกค้าระบุว่ามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% เป็นมาตรการที่ดีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ลูกค้า ทำให้มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงขอขอบคุณรัฐบาลที่มีมาตรการนี้ ออกมาให้กับประชาชน