รพ.นครพิงค์–CPF เดินหน้าโครงการ “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” ร่วมยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยในเชียงใหม่

เชียงใหม่ – โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จัดกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในราคาพิเศษ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่างวันที่ 6–8 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00–18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรม โดยมี นายชาญชัย จันณรงค์ ผู้จัดการภาคเหนือบน CPF เข้าร่วม
นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า กิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพภายในงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสในการดูแลผู้ป่วยไปด้วยกัน
“ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ CPF ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมยกระดับระบบสาธารณสุข ผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ โดยรายได้จากกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนภารกิจของแต่ละโรงพยาบาล อาทิ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร และการเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการรับมือสถานการณ์วิกฤต อาทิ อุทกภัยและแผ่นดินไหว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ CPF ในการเคียงข้างชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง