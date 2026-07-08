อย. เคียงข้างผู้ประกอบการ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ-ภัยธรรมชาติ

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ฉบับรวด ลดภาระผู้ผลิตยาและสมุนไพรไทย
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบโลจิสติกส์ ต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา ประกอบกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการด้านยาในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม 4 ฉบับ มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องให้ภาคธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
มาตรการเร่งด่วน 3 ด้าน บรรเทาทุกข์ภาคธุรกิจ
อย. ได้แบ่งการช่วยเหลือออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในแต่ละกรณี ดังนี้
ด้านที่ 1 การรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา 6 เดือน แก่ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อลดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 22 พฤศจิกายน 2569 และผลิตภัณฑ์ยามีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 19 ธันวาคม 2569 ล่าสุดมีผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิ์แล้ว 136 ราย รวม 943 คำขอ คิดเป็นมูลค่าการลดหย่อนกว่า 1,114,200 บาท
ด้านที่ 2 การเยียวยาอุทกภัยหาดใหญ่
ยกเว้นค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินสถานประกอบการ ให้แก่ร้านขายยาและผู้ประกอบการด้านยาในพื้นที่ประสบภัย เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็ว
ด้านที่ 3 หนุนงานวิจัยในประเทศและลดขั้นตอนธุรการ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับตำรับยาที่วิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร พร้อมทั้งปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีการควบรวมกิจการที่เป็นเพียงการแก้ไขข้อมูลเชิงธุรการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรฐานสากล
การออกมาตรการทั้งหมดนี้ อย. มุ่งหวังที่จะสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ การลดภาระต้นทุนในยามวิกฤตจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดย อย. ยังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด