รมว.สุชาติ สั่งตรวจเข้มน้ำเสียไหลสู่อ่างดอกกราย เร่งหาสาเหตุ-ดำเนินคดีหากพบผิด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งควบคุมสถานการณ์ เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชน หลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมาก น้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง รวมถึงสร้างความกังวลต่อเกษตรกรในพื้นที่ โดยเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนัก
ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 รวม 5 จุด ตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้า
ผลตรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณจุดเกิดเหตุน้ำมีค่าการนำไฟฟ้าสูงมีสีขาวขุ่นและมีตะกอนจำนวนมาก แต่เมื่อไหลลงตามลำคลอง คุณภาพน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น น้ำเริ่มใสขึ้น และค่าการนำไฟฟ้าลดลงตามระยะทาง อย่างไรก็ตาม ที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายตรวจพบค่าความเป็นด่าง (pH) อยู่ที่ 9.1 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย จึงต้องรอผลตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่ามีสารปนเปื้อนหรือโลหะหนักตกค้างหรือไม่ ก่อนสรุปสถานการณ์อย่างเป็นทางการ
ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดระยองได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา โดยบริษัทผู้รับบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากการนำน้ำทิ้งไปใช้ในพื้นที่สีเขียวมากเกินไปประกอบกับบ่อเก็บน้ำรั่วและดินทรุด ทำให้น้ำไหลออกนอกพื้นที่ ปัจจุบันได้หยุดการรดน้ำ ซ่อมแซมจุดรั่ว และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำรางสาธารณะด้วยการกำหนดแผนที่จะติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบออนไลน์ในโรงงานกลุ่มเสี่ยงภายในนิคมฯ ในส่วนพื้นที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมได้สร้างทำนบกั้นน้ำ ดูดน้ำเสีย และขุดลอกตะกอน พร้อมติดตามคุณภาพน้ำและดินทุกสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้ หากผลตรวจยืนยันว่ามีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ (Zero Discharge) และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกครั้งในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2569) พร้อมจะติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด ดร.สุรินทร์กล่าว