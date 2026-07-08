ประธานเอสเอ็นซี ร่วมส่งมอบเวทีมวย ห้องนาฏศิลป์ ให้โรงเรียนเกาะสีชัง ใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียน

นายธวัชชัย ศรีทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเกาะสีชัง นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอดิวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด นายสรศักดิ์ เกตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง นายโชติธนันท์ ไชยพิชิตพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรี และนายกิตติ ชมแสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ร่วมส่งมอบเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน รวมถึงห้องดนตรี–นาฏศิลป์ ให้แก่โรงเรียนเกาะสีชัง ณ อาคารอเนกประสงค์มัธยม โรงเรียนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความสามารถรอบด้าน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกมิติ
สำหรับบรรยากาศการส่งมอบเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์และห้องดนตรี–นาฏศิลป์ในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินดีของคณะครู นักเรียน ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างยั่งยืน