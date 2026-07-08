สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ รวมจัดบูธนิทรรศการในงาน “Thailand Health care 2026 “Longevity ” อยู่ดี แฮปปี้นาน

โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ ดูแล แก้ไข และป้องกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพและสุขภาวะเชิงรุกครบทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
โดยมี รศ.พิเศษ พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
นำทีม พยาบาล และบุคลากรของสถาบันฯ ออกบูธตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก และ งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมจัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้โรงพยาบาลเด็ก ตอบคำถามชิงรางวัล
ณ The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มิถุนายน 2569
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