สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน “Thailand Health care 2026 Longevity ” อยู่ดี แฮปปี้นาน

โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ ดูแล แก้ไข และป้องกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพและสุขภาวะเชิงรุกครบทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
โดยมี แพทย์หญิงช่อแก้ว คงการค้า นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านต่อมไร้ท่อ
นำทีม พยาบาล และบุคลากรของสถาบันฯ ออกบูธตรวจประเมินให้คำแนะนำ เรื่องการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย พร้อมกันนี้ งานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมจัดกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้โรงพยาบาลเด็ก ตอบคำถามชิงรางวัล และทีมงานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ร่วมออกบูธขายสินค้าและรับบริจาค
ณ The Mitr-ting Room ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 มิถุนายน 2569
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