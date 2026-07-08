THAICID เปิดเวที THAICID-NWIKS 2026 ผนึกเครือข่ายน้ำไทย-นานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) เปิดงาน “สัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2569 (THAICID-NWIKS 2026)” ภายใต้แนวคิด “Smarter Water for a Stronger Future : สายน้ำอัจฉริยะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” มุ่งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับมือความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับการจัดการน้ำของไทยสู่ความยั่งยืน
ดร.วัชระ เสือดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน รองประธานคณะกรรมาธิการ ICID ที่ปรึกษาคณะกรรมการ THAICID และประธานคณะอนุกรรมการ INWEPF-Thailand เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผ่านสัญลักษณ์ “Key of Knowledge” หรือ “กุญแจแห่งความรู้” ซึ่งสื่อถึงการเปิดประตูสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สะท้อนบทบาทของ THAICID-NWIKS 2026 ในฐานะเวทีเชื่อมโยงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตการจัดการน้ำของประเทศ
ภายในพิธีเปิดมี ดร.นพดล โค้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ในฐานะรองประธานคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และภาคีเครือข่ายจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับงาน THAICID-NWIKS 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 โดยตลอด 3 วัน มีกิจกรรมครอบคลุมทั้งด้านนโยบาย งานวิจัย เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้จริง เริ่มจากวันที่ 8 กรกฎาคม กับการประชุมวิชาการการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (19th THAICID National Symposium 2026) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ ICID และผู้กำหนดนโยบายด้านน้ำของประเทศไทยร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการน้ำแห่งอนาคต พร้อมนำเสนอประเด็นสำคัญ อาทิ Smart Irrigation, IoT, Remote Sensing เทคโนโลยีดิจิทัลด้านน้ำ เมืองที่ยืดหยุ่นต่ออุทกภัยและภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำเชิงธรรมาภิบาล ตลอดจนการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการบริหารจัดการน้ำและการเกษตร
วันที่ 9 กรกฎาคม จัดกิจกรรม Dongtan Software Day ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำของโลก ได้แก่ U.S. Army Corps of Engineers, Deltares มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการตะกอนในอ่างเก็บน้ำ การพยากรณ์น้ำ การบริหารความเสี่ยงอุทกภัย การวางแผนกรณีฉุกเฉินเขื่อนแตก การคาดการณ์ความเค็มล่วงหน้า และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร
ขณะที่วันที่ 10 กรกฎาคม เป็นเวทีของ INWEPF-Thailand ภายใต้หัวข้อ “อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย Chapter 7 ตอน สุขเต็มนา ต้นแบบการพัฒนาเปียกสลับแห้ง” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำในนาข้าว การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง และการขยายผลสู่พื้นที่ชลประทาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาการ ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และเกษตรกรต้นแบบ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านน้ำ การสาธิตเทคโนโลยี กิจกรรมสำหรับ Young Professionals และนิสิตนักศึกษา กิจกรรม Stamp Passport เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและ Food Truck เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
THAICID ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ วิศวกร เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน THAICID-NWIKS 2026 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เปิดมุมมองใหม่ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ และร่วมขับเคลื่อนอนาคตการจัดการน้ำของประเทศไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน