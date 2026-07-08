เฉลิมเกียรติ นำทีมอนุศึกษาบำบัดยาเสพติด พบยศชนัน ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยบำบัดผู้เสพ
วันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วย นาย วรวงษ์ วรปัญญา , ศ.ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พล.ต.อ..เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, ศ.ดร.เภสัชกร (หญิง) อรุณพร อิฐรัตน์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.น.พ. วชิร คชการ , รศ. ดร.มล.พินิตพันธุ์ บริพัตร พร้อมทีมงานวิจัยใน “คณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง” เข้าพบ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ ที่กระทรวง อว.โดยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีสถาบันการศึกษาฯ เป็นแกนหลักในด้านวิชาการมารองรับผลงานวิจัย ทั้งนี้ผลการประชุมพร้อมขับเคลื่อนในการวิจัยแก้ปัญหายาเสพติดโดยใช้สมุนไพรและการดำเนินการอื่นให้ครบวงจรเพื่อเป็นรูปธรรมต่อไป