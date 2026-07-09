CPP ร่วมสนับสนุน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หนุนคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน สร้างคุณค่าป่า สร้างรายได้ สร้างอนาคตยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าสานพันธกิจด้านความยั่งยืน โดยร่วมเป็น 1 ใน 8 องค์กรภาคเอกชน ที่สนับสนุน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 5” ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และร่วมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการดังกล่าวดำเนินงานในพื้นที่ป่าชุมชน 36 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก โดยคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิตภายใต้มาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ได้กว่า 34,030 ไร่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชนในระยะยาว ตลอดการดำเนินงานในปี 2568 โครงการได้พัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสำรวจพื้นที่เป้าหมายกว่า 331 ชุมชน และอบรมผู้แทนชุมชน 202 คน เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการคาร์บอนเครดิต การดูแลรักษาป่า การเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังร่วมกับสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่ามาใช้ติดตามและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าและสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเป็นระบบ อันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และการสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ โครงการยังสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนดูแลป่าและกองทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่า อาทิ การสร้างแนวกันไฟ การลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การปลูกป่าเสริม และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ในฐานะหนึ่งในภาคีผู้สนับสนุน CPP เชื่อว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะเกิดผลอย่างยั่งยืนได้ เมื่อทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับชุมชน การสนับสนุนโครงการคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนจึงไม่เพียงช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
คุณวรสิทธิ์ สิทธิวิชัย ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจพืชครบวงจร (ประเทศเมียนมา) และธุรกิจคาร์บอนเครดิต เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า
“CPP เชื่อว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ เมื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง โครงการคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนจึงไม่ใช่เพียงการลดก๊าซเรือนกระจก แต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ชุมชนมีรายได้จากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางที่ CPP มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเติบโตอย่างยั่งยืน”
โครงการนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน ในการยกระดับการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เป็นกลไกสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน และสร้างรายได้คืนสู่ชุมชน อันเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สร้างคุณค่าทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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