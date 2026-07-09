กลุ่มธนชาต และ เอ็มบีเค มุ่งดูแลทรัพยากรบุคคลช่วงเศรษฐกิจผันผวน จับมือ ทีทีบี ชูโมเดล“โค้ชปลดหนี้” ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของพนักงานให้ดีขึ้น

ทุนธนชาต เอ็มบีเค ราชธานีลิสซิ่ง เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มองปัญหาหนี้สินของพนักงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต จับมือ ทีทีบี ใช้โครงการ “โค้ชปลดหนี้” มาดูแลชีวิตทางการเงินเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้ในระยะยาว เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธนชาตให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการทำงานหรือสวัสดิการเท่านั้น แต่รวมถึงชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น หรือ Financial Well-being ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
“ในช่วงเศรษฐกิจไทยยังคงมีความท้าทาย พนักงานบางส่วนต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายและความกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสุข และคุณภาพชีวิต จึงใช้โครงการ ‘โค้ชปลดหนี้’ ของทีทีบี มาช่วยให้พนักงานเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจในการร่วมกันสร้างสังคมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยไม่ได้มุ่งหวังเพียงช่วยบรรเทาปัญหาหนี้ในระยะสั้น แต่ต้องการวางรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน”นายพีระพัฒน์กล่าว
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของพนักงานอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่า “พนักงานคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด” การเติบโตขององค์กรต้องเริ่มจากพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสุขและประสิทธิภาพการทำงาน การร่วมมือกันครั้งนี้ จึงเป็นการส่งมอบความห่วงใยที่ตรงจุด ผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงิน การเรียนหลักสูตรจัดการเงิน และการส่งต่อเคสที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้าง “สังคม เอ็ม บี เค ที่ปราศจากหนี้” และพาพนักงานสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง
“เอ็มบีเค มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกพันธนาการทางการเงิน ให้พนักงานของเราสามารถลดภาระหนี้ คลายความกังวล และกลับมามีรอยยิ้มที่สดใส พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคง เราจะผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้าง สังคมเอ็ม บี เค ที่ปราศจากหนี้และก้าวสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง”นายวิจักษณ์กล่าว
ด้านนายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “โค้ชปลดหนี้” เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานได้กลับมาทบทวนและทำความเข้าใจสถานะทางการเงินของตนเองอย่างเป็นระบบ ราชธานีลิสซิ่งดำเนินธุรกิจด้านการเงิน มองว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกคน ไม่เพียงในมิติของการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่ยังสะท้อนถึงความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อเรื่องการเงินในภาพรวมด้วย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้พนักงานได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวินัยทางการเงินที่ถูกต้อง
ขณะที่นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี กล่าวว่า ทีทีบี พร้อมช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่ปัญหาหนี้สินยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและศักยภาพการทำงาน การแก้หนี้ต้องเริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ และใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ โครงการ “โค้ชปลดหนี้” โครงการที่ทีทีบีพัฒนาขึ้นและเปิดตัวกับพนักงานทีทีบีในปี 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องและยั่งยืน ซึ่งสะท้อนความเชื่อของธนาคารที่ว่าการมีรากฐานการเงินที่มั่นคงของพนักงาน คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งต่อความมั่นคงทางการเงินสู่ลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพการเงิน และเสริมศักยภาพมนุษย์เงินเดือนในการบริหารจัดการหนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อว่าการมีชีวิตทางการเงินที่ดีเริ่มต้นได้จากความเข้าใจและกำลังใจที่ถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่อง โครงการ “โค้ชปลดหนี้” จึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เรื่องการเงิน แต่คือการอยู่เคียงข้างพนักงานให้ค่อย ๆ ก้าวข้ามปัญหาหนี้ได้อย่างมั่นใจ
โครงการ “โค้ชปลดหนี้” มีรูปแบบในการเสริมศักยภาพมนุษย์เงินเดือนในการบริหารจัดการหนี้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
- การตรวจสุขภาพทางการเงิน ที่เปิดโอกาสให้พนักงานประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง พร้อมรับคำแนะนำเบื้องต้นที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
- การให้ความรู้ทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมกับระดับสุขภาพการเงินของแต่ละบุคคล
- บริการ “โค้ชปลดหนี้” ช่วยพนักงานวางแผนจัดการหนี้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ปลดล็อกปัญหาหนี้สิน โดยพนักงานได้รับการปรึกษากับโค้ชแบบตัวต่อตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากความสำเร็จของโครงการกับพนักงานทีทีบี ที่เข้ารับคำปรึกษาและได้รับแนวทางแก้หนี้ไปแล้วกว่า 560 ราย และสร้างอาสาสมัครโค้ชปลดหนี้ 110 ท่าน ที่ผ่านการอบรมและการรับรองจากหลักสูตรที่ทีทีบีพัฒนาร่วมกับทีม Certified Financial Planners ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือน ได้ต่อยอดสู่ภาคธุรกิจและกลุ่มมนุษย์เงินเดือน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพการเงินแล้วมากกว่า 144,000 ราย และมีผู้เรียนรู้การเงินผ่านหลักสูตรออนไลน์อีกนับพันราย และในปี 2569 นี้ ทีทีบีมีแผนขยายโครงการโค้ชปลดหนี้ สู่กลุ่มลูกค้าบัญชีเงินเดือน โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของธนาคาร นำโดยกลุ่มทุนธนชาต เอ็มบีเค ราชธานีลิสซิ่ง เพื่อตอกย้ำบทบาทในการสร้าง “ระบบนิเวศทางการเงิน” ที่สนับสนุนให้คนไทยสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว