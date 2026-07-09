พล.ต.ท.บุญจันทร์ – ส.ว.ชัยธัช คว้าโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ครบ 71 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และครบรอบ 24 ปี การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ “รางวัลเชิดชูเกียรติ 6 กรกฎา” ศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2569 ให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ซึ่งในปีนี้ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา และ นายชัยธัช เพราะสุนทร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
โอกาสนี้ มีกลุ่มเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาและผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ ส.ว.สากล ภูลศิริกุล, ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์, นายบุญชัย จันทร์สมิตมาศ, ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นพ.ประดิษฐ์ เจริญพงศ์, ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนทร์ไพศาล และนางจินตนา เป็งยาหลวง บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น สำหรับรางวัล “เชิดชูเกียรติ 6 กรกฎา” จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานและการอุทิศตนเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการนำความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปพัฒนาประเทศชาติในมิติต่างๆ ต่อไป