สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 พร้อมเผยกำหนดการและกิจกรรมสำคัญ เพื่อสืบสานการเทิดพระเกียรติและส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว “การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569” ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแถลงรายละเอียดการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งสืบสานคุณค่าของความเป็นแม่ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัว โดยการจัดงานได้รับความร่วมมือจากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569
ด้าน ดร.ธิดารักษ์ สัจจพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวเสริมว่า ภายในงานและกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติปีนี้ จะมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ การประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส การจัดคอนเสิร์ต “คิดถึงแม่” ครั้งที่ 26 รวมถึงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน 76 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีการประกาศจัดตั้ง มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อแม่ทั้งแผ่นดิน โดย ดร.จารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมเครือข่ายแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ ส่งเสริมบทบาทของแม่ไทยในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม พร้อมต่อยอดการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัว ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที และสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน